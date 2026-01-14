Καιρός: Αλκυονίδες μέχρι την Παρασκευή και μετά ξανά τσουχτερό κρύο

Υποχωρεί από σήμερα Τετάρτη το τσουχτερό κρύο και μέχρι την Παρασκευή ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σημαντικά.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, από σήμερα θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες που θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 16 βαθμούς Κελσίου.

«Ο Αριστοτέλης προσδιόρισε ως αλκυονίδες ημέρες στη διάρκεια του χειμώνα εκείνες τις ημέρες, που ακολουθούσαν ημέρες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και πολύ ισχυρούς ανέμους έχοντας σαν κύρια χαρακτηριστικά τις λιακάδες, με την απουσία των νεφών και των βροχών, καθώς και τους πολύ εξασθενημένους ανέμους, για να μπορέσουν οι αλκυόνες να μπορέσουν να “ωοτοκήσουν” στις ακτές της Αττικής κατά το μύθο», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Καντερές και συνεχίζει:

«Όπως τον Δεκέμβριο, έτσι και τον Ιανουάριο ήρθαν οι ηλιόλουστες ημέρες που θα έχουμε από αύριο Τετάρτη έως τη Παρασκευή. Στην Αθήνα, ύστερα από τους θυελλώδεις ανέμους και τις μέγιστες θερμοκρασίες της Τρίτης και της Δευτέρας να μην ξεπερνούν τους 7 και 8 βαθμούς, έρχονται αύριο Τετάρτη 16 βαθμοί και παρόμοιες Πέμπτη και Παρασκευή με τους ανέμους να είναι εξασθενημένοι».

Σύμφωνα με τον κ. Καντερέ, οι Αλκυονίδες μέρες θα φύγουν το Σαββατοκύριακο και θα ενδεχομένως να ξαναέρθουν τον Φεβρουάριο.

Μαρουσάκης: «Ουκρανική ψυχρή μάζα θα “χτυπήσει” την Ελλάδα»

Για βελτίωση του καιρού από σήμερα κάνει λόγο σε ανάρτησή του και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, καθώς, όπως εξηγεί, θερμός αέρας έρχεται σιγά σιγά από την περιοχή της κεντρικής Μεσογείου.

Ωστόσο από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή, πολική αέρια μάζα που πλησιάζει από την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα θα επηρεάσει τη χώρα μας.

«Αυτό σημαίνει ότι μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μαλακός το μεσημέρι για τις περισσότερες φορές - σε ό,τι αφορά στο κρύο-, Σάββατο αλλά κυρίως Κυριακή και στη συνέχεια αρχίζει και πάλι να υποχωρεί η θερμοκρασία, επιστρέφει το κρύο και μαζί και οι βροχές και τα χιόνια κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις», σημειώνει ο κ. Μαρουσάκης και συνεχίζει:

«Επειδή αυτή η πολική αέρια μάζα θα μας έρθει αυτήν τη φορά από τα ανατολικά - βορειοανατολικά τμήματα, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο τύπος καιρού θα απασχολήσει κυρίως τμήματα της χώρας μας που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά.

Δεν θα έχουμε πιο έντονα χιόνια. Θα χιονίσει όμως σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές γύρω από τη Θεσσαλία. Θα δούμε και λίγο πιο χαμηλά χιονοπτώσεις από Κυριακή αλλά κυρίως τη Δευτέρα, χωρίς οι εντάσεις των φαινομένων να είναι αξιόλογες».

Βροχές και χιόνια αναμένονται επίσης στα ανατολικά τμήματα από τη Χαλκιδική και πιο νότια.

Ο υδράργυρος στην Αττική από τους 17 βαθμούς το Σάββατο θα πέσει στους 13 και την Κυριακή και τη Δευτέρα θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο στους 10 βαθμούς Κελσίου.

«Θα πάμε σε ασθενείς βροχοπτώσεις προς τα ανατολικά και βόρεια του νομού Αττικής, ακόμη και σε Πάρνηθα και Πεντέλη.

Για τις επόμενες τουλάχιστον 10 ημέρες δεν θα μας έρθει το έντονο κύμα ψύχους που πλήττει άλλες χώρες του εξωτερικού. Κατά κύματα έρχονται ουσιαστικά πολικές αέριες μάζες οι οποίες όμως δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα», αναφέρει ο κ. Μαρουσάκης.

O καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός σήμερα Τετάρτη με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 01 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 0 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα νότια 5 και το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-01-2026

Στο Ιόνιο, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές με τη ίδια ένταση.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς αλλά από το μεσημέρι και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-01-2026

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με σποραδικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο, την Κρήτη και την ανατολική ηπειρωτική χώρα, μεμονωμένες καταιγίδες

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στην ανατολική χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-01-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στην ανατολική χώρα.