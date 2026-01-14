Σητεία: Συνελήφθη ο 16χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα

Στο πένθος η περιοχή για τον θάνατο του 15χρονου συνοδηγού

Πηγή: Ρεπορτάζ Γωγώ Αποστολάκη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR
Στο πένθος βυθίστηκε η Σητεία,  όπου χθες βράδυ σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο. Ο Γιάννης, ένας ανήλικος μόλις 15 ετών, αποφάσισε να πάρει κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του και μαζί με άλλους τέσσερις φίλους του να βγουν βόλτα. Ο 15χρονος μοναχοπαίδι και μαθητής του ΕΠΑΛ Σητείας, κάθισε συνοδηγός στο όχημα και έχασε ακαριαία τη ζωή του καθώς το όχημα εξετράπη της πορείας του. 

Θανατοφόρο τροχαίο στη Σητεία: Νεκρός ένας 15χρονος

Ο ανήλικος που οδηγούσε το μοιραίο αυτοκίνητο συνελήφθη από την αστυνομία. Μαζί με τους γονείς του που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, οδηγούνται στον εισαγγελέα Λασιθίου. 

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star Γωγώ Αποστολάκη, o 16χρονος είναι σε κατάσταση σοκ και κατέρρευσε όταν ενημερώθηκε για το θάνατο του φίλου του.

Φέρεται να είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που ο 15χρονος είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου κρυφά από τον πατέρα του και του τα έδωσε για να οδηγήσει.

«Στην ευθεία έτρεχα, αλλά πάνω στη στροφή έχασα τον έλεγχο’  είπε στους αστυνομικούς.

Το σημείο όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Σητεία

Το σημείο όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Σητεία  

Η παρέα των 5 αγοριών είχαν πάει για βόλτα στο Παλαίκαστρο όμως στην επιστροφή πήραν λάθος δρόμο και βγήκαν στο ερημικό σημείο που καταλήγει σε αδιέξοδο.

Ο 16χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που βγήκε αρνητικό ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων,  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
