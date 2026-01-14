Θανατοφόρο τροχαίο στη Σητεία: Νεκρός ένας 15χρονος

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Σητείας, όταν σοβαρό τροχαίο δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 15χρονου και τον βαρύ τραυματισμό ενός συνομηλίκου του.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:30. Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, στο μοιραίο όχημα επέβαιναν συνολικά πέντε ανήλικοι. Από αυτούς ο ένας σκοτώθηκε και άλλος ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνη,
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο, με την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.