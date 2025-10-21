Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Έρχεται ξανά μίνι καλοκαίρι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 11:15 Μάρα Ζαχαρέα – Γιώργος Κουβαράς: Οι συμφοιτητές σχολιάζουν την επικαιρότητα
21.10.25 , 11:06 Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από πρόβλημα στο ΙΧ της
21.10.25 , 10:50 Άσχημα νέα για τον Ομπράντοβιτς- Πρόβλημα με Παρτιζάν
21.10.25 , 10:46 Κρονάκη: «Φοβάμαι μη φύγει ο Τάσος από δίπλα μου - Είναι σαν τις σχέσεις»
21.10.25 , 10:46 Μπουρνάζι: Παραδόθηκε ο άνδρας που μαχαίρωσε τον 37χρονο έξω από κλαμπ
21.10.25 , 10:45 Κώστας Τσουρός: «Δε θέλω να μιλάω για την Τατιάνα Στεφανίδου...»
21.10.25 , 10:38 Ο Νικολά Σαρκοζί, κρατώντας το χέρι της Μπρούνι, οδηγείται στη φυλακή
21.10.25 , 10:29 Nissan: Τώρα και στην Αγία Παρασκευή
21.10.25 , 10:20 «Η μάνα σου»: Αδιανόητη απάντηση εκπροσώπου του Τραμπ σε δημοσιογράφο
21.10.25 , 10:11 Παναγιώτα Βλαντή: Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της σε θεατρική πρεμιέρα
21.10.25 , 09:57 Κουστουρίτσα: Η CIA έφτιαξε τη woke ατζέντα για να ελέγξει τον πληθυσμό
21.10.25 , 09:56 Νόνη Δούνια: Σε αυτό το κανάλι θα κάνει τη νέα της εκπομπής
21.10.25 , 09:38 Ετεοκλής Παύλου για Ελένη Χατζίδου: «Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου»
21.10.25 , 09:29 Έβαλε φωτιά στο σπίτι της προσπαθώντας να σκοτώσει κατσαρίδα με φλογοβόλο
21.10.25 , 09:24 Παλαιό Φάληρο: Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας – Βίντεο ντοκουμέντο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από πρόβλημα στο ΙΧ της
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Ο Νικολά Σαρκοζί, κρατώντας το χέρι της Μπρούνι, οδηγείται στη φυλακή
Μπουρνάζι: Παραδόθηκε ο άνδρας που μαχαίρωσε τον 37χρονο έξω από κλαμπ
Ετεοκλής Παύλου για Ελένη Χατζίδου: «Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου»
Λιάγκας - Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στην πρεμιέρα του «Hotel Amour»
Δώρα Παντέλη: Η ηλικία, το ύψος, ο σύζυγος και το Harvard!
Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 21/10 - Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Mε έντονα καιρικά φαινόμενα θα εξελιχθεί η εβδομάδα μέχρι την Πέμπτη σε πολλές περιοχές της χώρας, ωστόσο από την Παρασκευή έρχεται ανοιξιάτικος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Για σήμερα, Τρίτη, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές, ενώ οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια και δυτικά θα είναι αυξημένες.

Λιγότερες θα είναι οι βροχές την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο προβλέπεται ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες που κατά τόπους μπορούν να φτάσουν έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 21/10 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Στη Θράκη αραιές νεφώσεις, από το απόγευμα κατά διαστήματαπιο πυκνές. Στη Μακεδονία νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα.
  • Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα και τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο, κυρίως τη νότια, σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις στα βόρεια θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και πιθανώς στην Ήπειρο.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
  • Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.
  • Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες,πιθανώς έως το μεσημέρι τοπικά ισχυρές. Το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς το πρωί στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Λέσβο και νοτιότερα) σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές. Από το απόγευμα καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα.
  • Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότιανότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
  • Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 με 27βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, ενώ στα νοτιότερα τμήματα ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
  • Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΒΡΟΧΕΣ
 |
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
 |
ΕΜΥ
 |
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top