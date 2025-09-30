Γιατί θα χτυπήσουν αύριο οι σειρήνες - Το σχέδιο για τον άμαχο πληθυσμό

Τι ώρα θα ακουστούν οι σειρήνες σε όλη την επικράτεια

30.09.25 , 11:37
Γιατί θα χτυπήσουν αύριο οι σειρήνες - Το σχέδιο για τον άμαχο πληθυσμό
Αύριο Τετάρτη 1η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού σε όλη την επικράτεια. 

Οι σειρήνες συναγερμού και οι καμπάνες των εκκλησιών θα ηχήσουν στο πλαίσιο της πανελλαδικής άσκησης Πολιτικής Προστασίας «ΑΝΤΙΟΧΟΣ», η οποία πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τη στρατιωτική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ -25».

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας:

σειρήνες συναγερμού 1

  • Τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επιθέσεως, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.
  • Τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων.
  • Τοπική ώρα 11:30, προειδοποιητικός συναγερμός ήχησης κατά ΧΒΡΠ (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά και Πυρηνικά περιστατικά) απειλής, διάρκειας δύο λεπτών.
  • Τοπική ώρα 11:35, λήξη του προειδοποιητικού συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
  • Τοπική ώρα 12:40, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης).
  • Τοπική ώρα 12:45, λήξη συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
  • Τοπική ώρα 12:50, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης).
  • Τοπική ώρα 12:55, η ήχηση αφορά την συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
  • Οι καμπάνες των εκκλησιών θα χτυπούν ταυτόχρονα με τις σειρήνες: με βραχείς και γρήγορους κωδωνισμούς διάρκειας ενός λεπτού (1΄) για τη σήμανση συναγερμού, και με διαφορετικούς ήχους για τη λήξη του.

σειρήνες συναγερμού 2

Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση «ΑΝΤΙΟΧΟΣ – 25» διεξάγεται από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2025 με τη συμμετοχή των φορέων του Στρατιωτικού και Πολιτικού Τομέα σε όλη την Ελλάδα. 

Σκοπός της είναι ο έλεγχος της επιχειρησιακής σχεδίασης της Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α.) και του Συστήματος Συναγερμού, με εξάσκηση των διαδικασιών που προβλέπεται να εφαρμόζονται από τις Πολιτικές Δυνάμεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

