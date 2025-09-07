Βύθιση σκάφους στον κόλπο του Άγιου Όρους - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Τα αίτια βύθισης του σκάφους παραμένουν αδιευκρίνιστα

Ελλαδα
Βυθίστηκε Σκάφος Στον Κόλπο Αγίου Όρους

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Αγίου Όρους, μετά τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο επιχειρούν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τον εντοπισμό και την περισυλλογή τους.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές ενώ πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, έντασης 4 μποφόρ. Τα αίτια βύθισης του σκάφους παραμένουν αδιευκρίνιστα.

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
 |
ΣΚΑΦΟΣ
 |
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
