Πέθανε η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη σε ηλικία 53 ετών

Πέθανε η δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Ζαχαράκη σε ηλικία μόλις 53 ετών μετά από δίμηνη νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική, όπου έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση του χαμού της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη. Η Κατερίνα Ζαχαράκη ήταν κόρη του πρώην βουλευτή της Ν.Δ. στη Β΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Κώστα Ζαχαράκη.

Ξεκίνησε από τη θέση της επιμελήτριας και υπεύθυνης ενημερωτικών εκπομπών στη Δημοτική Τηλεόραση της Θεσσαλονίκης (TV100). Αργότερα, στράφηκε προς τα Οικονομικά και δούλεψε στο υπουργείο Οικονομικών, ενώ τελευταία είχε θέση ευθύνης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Την τραγική είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε ο δημοσιογράφος του SKAI, Χρήστος Νικολαϊδης μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης.

«Αντίο γλυκιά Κατερίνα μας!

Καλό ταξίδι στο φως! Το σύντομο πέρασμα σου από τον μάταιο τούτο κόσμο ήταν σαν το χαμόγελο σου! Ζεστό, ευεργετικό για τους γύρω σου, γεμάτο ενέργεια και καλοσύνη!

Όπως και το πέρασμα σου από την Δημοσιογραφία!

Ο Θεός να δίνει δύναμη στους δικούς σου, στην υπέροχη οικογένεια σου!

Καλή ανάπαυση φιλαράκι μου», έγραψε.