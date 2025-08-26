Βόλος: Ο 13χρονος γιος προσπάθησε να σώσει τη μητέρα του

Γαντζώθηκε στον λαιμό του πατέρα του για να τον σταματήσει

Ελλαδα

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δολοφονία της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο από τον σύζυγό της, ο οποίος θα απολογηθεί σήμερα ενώπιον ανακριτή κι εισαγγελέα. 

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, την ώρα που η άτυχη γυναίκα έτρεχε να σωθεί από τον σύζυγό της, ο 13χρονος γιος της, όρμησε στον πατέρα του για να τον σταματήσει. 

Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας

Όπως προκύπτει από νεότερες πληροφορίες, τα τρία μικρότερα παιδιά της οικογένειας ήταν μπροστά στον καβγά των γονιών τους που κατέληξε σε μακελειό. 

O 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του στον Βόλο - Intimenews

O 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του στον Βόλο - Intimenews

Το μικρό αγόρι, αλλά και η 16χρονη αδελφή του, βλέποντας τη μητέρα τους να προσπαθεί να γλιτώσει από τη μανία του συζύγου της προσπάθησαν να τη βοηθήσουν, ενώ το μικρότερο κοριτσάκι, μόλις πέντε ετών, είχε παγώσει από όσα διαδραματίζονταν μπροστά στα μάτια του. 

Βόλος: «Τη βίαζε και την άφηνε έγκυο για να μην τον χωρίσει»

Ο 13χρονος μάλιστα, φέρεται να γαντζώθηκε στον λαιμό του πατέρα του και να τον τραβούσε για να τον σταματήσει, ενώ εκείνος κάρφωνε στη σύζυγό του το αιχμηρό αντικείμενο ψησίματος. 

H πολυκατοικία, όπου έγινε η γυναικοκτονία στον Βόλο - Intimenews

H πολυκατοικία, όπου έγινε η γυναικοκτονία στον Βόλο - Intimenews

Από πίσω του έτρεξε και η 16χρονη αδελφή του, στα χέρια της οποίας ξεψύχησε η άτυχη μητέρα. 

Βόλος: «Η μητέρα μου φώναζε βοήθεια κι αυτός τη μαχαίρωσε και έφυγε γρήγορα» 

Η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, 18 ετών, περιέγραψε στο Mega όλα όσα συνέβησαν στο διαμέρισμα που έμενε η οικογένεια την περασμένη Παρασκευή. 

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω»

Όπως είπε η παθολογική ζήλια του πατέρα της ήταν εκείνη που τον οδήγησε στο έγκλημα.

Βόλος: Ο 13χρονος γιος προσπάθησε να σώσει τη μητέρα του

Ο 40χρονος όταν συνελήφθη είπε πως έκανε καλά που σκότωσε τη σύζυγό του - Intimenews

«Είχαν τσακωθεί ξανά στο πάρελθόν, αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Απλά άρχισε μόνο από τη ζήλεια και γι’ αυτό το έκανε» είπε και συνέχισε:

Βόλος: «Ο 40χρονος είχε βγάλει μαχαίρι και σε εργοδότη του»

«Φώναζε η μητέρα μου “βοήθεια, βοήθεια” και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν τη μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί την έριξε κάτω και όλα. Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φωνάζανε. Εγώ δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν. Μετά άρχισε να λέει η μαμά “θες να με σκοτώσεις” και λέει “βάλτε την μικρή μέσα” και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε μετά. Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά “καλύτερα να χωρίσουμε” και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλά έφυγε μόνος του και μετά γύρισε, από δύο μέρες και μας έλεγε “το έχω μετανιώσει” και όλα αυτά αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου».

Βόλος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο συζυγοκτόνο

Τέλος, σε ερώτηση για το αν ο πατέρας της είχε κάνει απόπειρα δολοφονίας, είπε: «Κάποτε ναι, φέτος βασικά. Γι’ αυτό τον λόγο, για τον ίδιο λόγο».

Σήμερα απολογείται ο 40χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του στον Βόλο - Intimenews

Σήμερα απολογείται ο 40χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του στον Βόλο - Intimenews

Βόλος: Στην Αλβανία η κηδεία της 36χρονης

Η σορός της 36χρονης θα μεταφερθεί στη γενέτειρά της στην Αλβανία για να γίνει η κηδεία της.

Βόλος: Συντετριμμένη η κόρη της 36χρονης Μαριόλα - «Θα τον εκδικηθώ»

«Θα πάω τη μαμά μου πίσω στο χωριό. Θα φορέσει την άσπρη φούστα και θα είναι πάλι μία κούκλα», είπε στο taxydromos.gr, η 18χρονη κόρη του θύματος.

Η οικογένεια αναμένει την επιστροφή της σορού από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε η ιατροδικαστική εξέταση.

Βόλος: Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την κρυψώνα του 40χρονου

Σπαρακτικά είναι τα μηνύματα των δικών της ανθρώπων που ακόμη δεν έχουν συνειδητοποιήσει το κακό που τους βρήκε. «Αδερφούλα μου δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες τόσο νωρίς. Είσαι ο φύλακας άγγελός μας δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Σε αγαπώ τόσο πολύ αδερφή μου», έγραψε στο Facebook ο αδελφός της.

Ο 40χρονος σκότωσε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους - Intimenews

Ο 40χρονος σκότωσε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους - Intimenews

Βόλος: Τι ισχυρίζεται ο 40χρονος δράστης

Ο 40χρονος δράστης, ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο αρχικά εμφανίστηκε αμετανόητος λέγοντας στους αστυνομικούς «καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε». Φέρεται μάλιστα να ισχυρίστηκε πως η 36χρονη του είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό του και αυτό ήταν που τον εξαγρίωσε και τον οδήγησε στο δολοφονικό αμόκ. 

Βόλος: «Μου είπε πως το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και εξαγριώθηκα»

Χθες ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του, Βασίλη Νουλέζα, εμφανίστηκε μετανιωμένος, ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του και υποστήριξε πως βρισκόταν εν βρασμώ ψυχής. 

Βόλος: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» - Ούρλιαζαν τα παιδιά πάνω από τη σορό

«Αρχικά της επιτέθηκε με σκοπό να την τρομάξει, να την επαναφέρει. Θόλωσε το μυαλό του, έσβησε η λογική, όπως μου είπε, την καταδίωξε και της κατάφερε δύο καίρια πλήγματα. Δεν συνειδητοποιούσε τι έπραττε. Το μετάνιωσε οικτρά. Είναι μεταμελημένος. Την αγαπούσε παθολογικά και νοιάζεται για τα παιδιά. Θα ήθελε να μπορούσε να επανορθώσει. Να γυρίσει πίσω τον χρόνο», είπε ο δικηγόρος του.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου

«Ζητάει συγνώμη από τα παιδιά του. Θα αναλάβει πλήρως την ευθύνη του. Αγαπούσε υπερβολικά τη γυναίκα του στα όρια του πάθους και εξαιτίας της ζήλειας ίσως έγιναν κάποια φραστικά επεισόδια χωρίς να την αγγίζει, να ασκεί σωματική βία.

Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του

Εκείνη την ημέρα ήθελε να την τρομάξει. Συνειδητοποίησε ότι τη σκότωσε, περιπλανιόταν στην περιοχή για να μάθει τι συμβαίνει, αγωνιούσε για τη γυναίκα του και ήθελε να μιλήσει στα παιδιά του», συνέχισε ο δικηγόρος, ο οποίος είπε ότι ο εντολέας του, ο 40χρονος ανακαλεί και τα λόγια που είπε κατά τη σύλληψή του, το «καλά της έκανα».

ΒΟΛΟΣ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
