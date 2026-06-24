Η Star Automotive Ελλάς υποδέχθηκε σπουδαστές

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΜΗΡΟΣ, η Star Automotive Ελλάς υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις της, σπουδαστές της ειδικότητας Μηχανοτρονικής για μία ολοήμερη εκπαιδευτική δράση με αντικείμενο τα ηλεκτρικά συστήματα σύγχρονων οχημάτων και την ηλεκτροκίνηση, ενισχύοντας τη σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με τις πραγματικές απαιτήσεις του κλάδου.Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από το πιστοποιημένο τμήμα εκπαίδευσης της Star Automotive Ελλάς, με εισηγητή τον Τεχνικό Σύμβουλο & Εκπαιδευτή κ. Γιάννη Δημόπουλο, ο οποίος παρουσίασε τις βασικές αρχές της ηλεκτροκίνησης, τα συστήματα υψηλής τάσης και τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

Μετά το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης, οι σπουδαστές επισκέφτηκαν το συνεργείο της Star Automotive Ελλάς, όπου είδαν στην πράξη τα συστήματα που παρουσιάστηκαν στη θεωρία, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εξουσιοδοτημένου συνεργείου Mercedes-Benz και ήρθαν σε επαφή με την πραγματική εφαρμογή της τεχνολογίας.Μαζί τους βρίσκονταν και δύο νέοι μηχανικοί της εταιρείας, η Ηρώ και ο Ορέστης, απόφοιτοι Μηχανοτρονικής, οι οποίοι μοιράστηκαν την εκπαιδευτική τους πορεία και την επαγγελματική τους εμπειρία, προσφέροντας μια άμεση εικόνα των προοπτικών και των απαιτήσεων του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Η Star Automotive Ελλάς παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την τεχνική εκπαίδευση και συμβάλλουν στην προετοιμασία της επόμενης γενιάς επαγγελματιών, σε μια εποχή όπου η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ήδη καθοριστικό παράγοντα εξέλιξης της αυτοκίνησης.