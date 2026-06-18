Dacia Spring: 'Ερχεται το νέο μοντέλο

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Dacia Spring: 'Ερχεται το νέο μοντέλο
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Το νέο Spring κατασκευάζεται, πλέον, στην Ευρώπη και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της Dacia, χτίζοντας πάνω σε ένα μοντέλο που κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη σχεδόν 210.000 Ευρωπαίων πελατών, επιβεβαιώνοντας την αξία μιας απλής, προσιτής και χωρίς περιττές πολυπλοκότητες προσέγγισης στην ηλεκτροκίνηση.

Πιστό στη φιλοσοφία της Dacia, το Νέο Spring διατηρεί όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που το ανέδειξαν: αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, τέσσερις πραγματικές θέσεις για επιβάτες και έναν πλήρως αξιοποιήσιμο χώρο αποσκευών, προσφέροντας πρακτικότητα και ευχρηστία στην καθημερινότητα.Το όνομα Spring, αναγνωρίσιμο και εύκολα κατανοητό σε κάθε αγορά, παραπέμπει στην άνοιξη, μια εποχή που συμβολίζει την ανανέωση, την αισιοδοξία και τη θετική ενέργεια. Μέσα από το νέο Spring, η Dacia συνεχίζει να υπηρετεί με συνέπεια τον στόχο της, να καταστήσει την ηλεκτρική μετακίνηση προσιτή σε όλους, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο βιώσιμη και προσβάσιμη κινητικότητα.

 

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