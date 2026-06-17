Audi RS 3 Competition Limited: Μια συλλεκτική δημιουργία

Η Audi γιορτάζει την 50ή επέτειο του θρυλικού πεντακύλινδρου κινητήρα παρουσιάζοντας ένα αποκλειστικό μοντέλο ειδικής έκδοσης: το Audi RS 3 Competition Limited. Πρόκειται για μια συλλεκτική δημιουργία της Audi Sport, η οποία αποτίει φόρο τιμής σε μια μηχανολογική παράδοση που ξεκίνησε το 1976 με τη δεύτερη γενιά του Audi 100 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της αγωνιστικής και σπορ ταυτότητας της μάρκας.



Με παραγωγή περιορισμένη σε μόλις 750 αυτοκίνητα παγκοσμίως, το Audi RS 3 Competition Limited συμπυκνώνει πέντε δεκαετίες τεχνολογίας, επιδόσεων και οδηγικής συγκίνησης. Η αποκλειστικότητα της έκδοσης, ο εμβληματικός 2.5 TFSI πεντακύλινδρος κινητήρας, η ειδικά εξελιγμένη οδηγική συμπεριφορά, τα carbon στοιχεία του αμαξώματος και το μοναδικό εσωτερικό σε χρυσό Neodymium και λευκό Ginger συνθέτουν μια από τις πιο ιδιαίτερες εκφράσεις του RS χαρακτήρα.

Η Kosmocar εξασφάλισε για την ελληνική αγορά δύο από αυτά τα συλλεκτικά αυτοκίνητα: ένα RS 3 Sportback Competition Limited με αρίθμηση #285, σε χρώμα Audi Exclusive πράσινο Malachite, και ένα RS 3 Sport Sedan Competition Limited με αρίθμηση #286, σε χρώμα Audi Exclusive λευκό Glacier matt.