Η μαρμελάδα ντομάτας δεν είναι τόσο γλυκιά όσο η παραδοσιακή μαρμελάδα, καθώς οι ντομάτες έχουν φυσικά υψηλή περιεκτικότητα σε πηκτίνη και απαιτούν λιγότερη ζάχαρη

Η μαρμελάδα υπερέχει στη διατήρηση των γεύσεων και των μυρωδιών της καλοκαιρινής σεζόν, αλλά γιατί πρέπει τα φρούτα να έχουν το μονοπώλιο της προσοχής; Η προσθήκη της μαρμελάδας ντομάτας στο καλοκαιρινό σας πλατό είναι ακριβώς αυτό που θα σας κάνει να νιώσετε μια δόση λάμψης μάστερ σεφ.

Χρησιμοποιώντας τις ίδιες αρχές άλλων μαρμελάδων μικρών παρτίδων, οι ντομάτες μαγειρεύονται με λίγη ζάχαρη και μπαχαρικά για μια γλυκιά και αλμυρή μαρμελάδα που θα σας αφήσει να αναρωτιέστε γιατί δεν ξεκινήσατε να την φτιάχνετε νωρίτερα.

Η μαρμελάδα ντομάτας δεν είναι τόσο γλυκιά όσο η παραδοσιακή μαρμελάδα, καθώς οι ντομάτες έχουν φυσικά υψηλή περιεκτικότητα σε πηκτίνη και απαιτούν λιγότερη ζάχαρη για να στεροποιηθούν. Οι περισσότερες αλμυρές συνταγές μαρμελάδας ντομάτας είναι λιτές, με ζεστά μπαχαρικά όπως τζίντζερ και πιπέρι για να κάνουν τη μαρμελάδα πιο δυνατή. Το αποτέλεσμα είναι γλυκό και αλμυρό, με μια παχιά υφή με μεγάλα κομμάτια της ντομάτας στην περιεκτικότητά της.

Η μαρμελάδα ντομάτας είναι μαρμελάδα ψυγείου, που σημαίνει ότι πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο μετά την παρασκευή. Θα διατηρηθεί περίπου δύο εβδομάδες εκεί.

Θα χρειαστείτε δύο βάζα (250 gr) για αποθήκευση (ή δώρο!).

Μαρμελάδα ντομάτας αργής και χαμηλής βράσης

Η μαρμελάδα ντομάτας είναι εύκολη. Μόλις κόψετε τις ντομάτες, όλα πηγαίνουν σε μια κατσαρόλα με βαρύ πυθμένα και βράζουν μέχρι να γίνει μια παχύρρευστη υφή. Ο χρόνος είναι το πιο σημαντικό συστατικό, καθώς η μαρμελάδα απαιτεί σχεδόν δύο ώρες αργού και χαμηλού μαγειρέματος για να μετατραπεί από μια γλυκιά σάλτσα ντομάτας σε μαρμελάδα. Φροντίστε να ανακατεύετε περιστασιακά τη μαρμελάδα. Η χρήση δοχείου με βαρύ πυθμένα θα αποτρέψει την καύση της μαρμελάδας.

Θα ξέρετε ότι η μαρμελάδα έχει τελειώσει το μαγείρεμα όταν μπορείτε να μετακινήσετε το κουτάλι ανάμειξης μέσω του δοχείου και η μαρμελάδα δεν επιστρέφει στη μέση του δοχείου.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη μαρμελάδα ντομάτας

Χρησιμοποιήστε μαρμελάδα ντομάτας οπουδήποτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαρμελάδα ή πατέ – ως επικάλυψη σε φρυγανισμένο ψωμί ή ως συνοδευτικό για μαλακά τυριά. Πρόσφατα πρόσθεσα μερικές κουταλιές της σούπας σε μια μαρινάδα για ψητό που προοριζόταν για τη σχάρα και στη συνέχεια ως σάλτσα για το σερβίρισμα. Το δείπνο που προέκυψε ήταν τόσο αβίαστα θεϊκό που πρόσθεσα ντομάτες στη λίστα των αγορών μου, ώστε να μπορώ να φτιάξω μια ακόμα παρτίδα αμέσως πριν τελειώσει το καλοκαίρι.

Πώς να φτιάξετε μαρμελάδα ντομάτας

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

10 λεπτά

ΩΡΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

2 ώρες 15 λεπτά έως 2 ώρες 30 λεπτά

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2 κιλά ντομάτα δαμάσκηνου ή Ρομά, πυρήνα και κομμένα σε μικρά κομμάτια

1/2 φλιτζάνι σκούρο καφέ ζάχαρη

2 κουταλιές ξύδι μήλου μηλίτη

1 κουταλιά της σούπας τριμμένο φρέσκο τζίντζερ

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1/2 κουταλάκι του γλυκού κύμινο

1/4 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα

1/4 κουταλάκι του γλυκού νιφάδες κόκκινου πιπεριού

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Συνδυάστε όλα τα υλικά σε βαθιά κατσαρόλα. Τοποθετήστε τις ντομάτες, τη ζάχαρη, το ξύδι, το τζίντζερ, το αλάτι, το κύμινο, την πάπρικα και τις νιφάδες κόκκινου πιπεριού σε ολλανδικό φούρνο 3 έως 4 κουταλιών Βράζουμε σε μέτρια-υψηλή φωτιά, ανακατεύοντας περιστασιακά με λαστιχένια σπάτουλα ή ξύλινο κουτάλι.

Σιγοβράστε τη μαρμελάδα μέχρι να πυκνωθεί, περίπου 2 ώρες. Μειώστε τη θερμότητα σε μέτρια και βράστε απαλά, ανακατεύοντας περιστασιακά, έως ότου γίνει παχύρρευστη, περίπου 2 ώρες.

Αφήστε να κρυώσει η μαρμελάδα ντομάτας. Χωρίστε την μαρμελάδα ανάμεσα σε 2 βάζα κονσερβοποίησης (250 γρμ.). Κρυώστε, μετά σφραγίστε και ψύξτε για έως και 2 εβδομάδες.

Αποθήκευση: Φυλάσσετε στο ψυγείο για έως και 2 εβδομάδες.

Πηγή συνταγής Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου