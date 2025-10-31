Ο Γιώργος Ρήγας ετοίμασε την πιο λαχταριστή αλμυρή τάρτα

Μία αλμυρή τάρτα είναι ένα σνακ που μπορεί να καταναλωθεί όλες τις ώρες τις μέρας. Ως πρωϊνό μαζί με τον καφέ μας, ως κυρίως πιάτα ή ως συνοδευτικό του ποτού μας.

Αν θέλεις και εσύ μία νόστιμη συνταγή, φτιάξε αυτή που έδωσε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή Breakfast@Star.

Ο σεφ ετοίμασε τάρτα με μπέικον και πράσο και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 1 φύλλο έτοιμο ζυμάρι για τάρτα ή σφολιάτα

• 2-3 πράσα

• 150 γρ μπέικον

• 3 αυγά

• 200 ml κρέμα γάλακτος

• 100 γρ τριμμένο τυρί

• Αλάτι, πιπέρι

• Μικρή πρέζα μοσχοκάρυδο

• Λίγο λάδι ή βούτυρο για το σοτάρισμα

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προετοιμασία ζύμης: 1. Λαδώστε ελαφρά την ταρτιέρα σας (24-26 εκ.). 2. Ανοίξτε το έτοιμο ζυμάρι και στρώστε το στην ταρτιέρα. 3. Τρυπήστε τον πάτο με πιρούνι για να μην φουσκώσει κατά το ψήσιμο. 2. Σοτάρισμα μπέικον και πράσου: 1. Σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά, σοτάρετε το μπέικον μέχρι να πάρει χρώμα και να βγάλει λίπος. 2. Προσθέστε τα πράσα και σοτάρετε 5-7 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Αλατοπιπερώστε και προσθέστε λίγο μοσχοκάρυδο αν θέλετε. 3. Προετοιμασία μείγματος αυγών: 1. Σε ένα μπολ, χτυπήστε τα αυγά με την κρέμα γάλακτος. 2. Προσθέστε το τριμμένο τυρί και λίγο πιπέρι. 4. Συναρμολόγηση: 1. Ρίξτε τη γέμιση μπέικον-πράσο πάνω στη ζύμη. 2. Ρίξτε από πάνω το μείγμα αυγών-κρέμας-τυριού, να πάει παντού ομοιόμορφα. 5. Ψήσιμο: • Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C (αέρα) ή 190°C (πάνω-κάτω θερμότητα). • Ψήστε για 25-30 λεπτά, μέχρι η τάρτα να ροδίσει και η γέμιση να σφίξει. 6. Σερβίρισμα: • Αφήστε να σταθεί 5-10 λεπτά πριν κόψετε. Τρώγεται ζεστή ή σε θερμοκρασία δωματίου.

