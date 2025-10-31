Ο Γιώργος Ρήγας ετοίμασε την πιο λαχταριστή αλμυρή τάρτα

H πιο νόστιμη τάρτα για τους τηλεθεατές του Breakfast@Star

Μία αλμυρή τάρτα είναι ένα σνακ που μπορεί να καταναλωθεί όλες τις ώρες τις μέρας. Ως πρωϊνό μαζί με τον καφέ μας, ως κυρίως πιάτα ή ως συνοδευτικό του ποτού μας.

Ο Γιώργος Ρήγας ετοίμασε την πιο λαχταριστή αλμυρή τάρτα

O Xρήστος Μοίρας έφτιαξε την πιο νόστιμη τάρτα με σπιτική βάση

Αν θέλεις και εσύ μία νόστιμη συνταγή, φτιάξε αυτή που έδωσε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή Breakfast@Star.

Ο Γιώργος Ρήγας ετοίμασε την πιο λαχταριστή αλμυρή τάρτα

Ο σεφ ετοίμασε τάρτα με μπέικον και πράσο και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία. 

 

Υλικά της Συνταγής 

• 1 φύλλο έτοιμο ζυμάρι για τάρτα ή σφολιάτα
• 2-3 πράσα
 • 150 γρ μπέικον
 • 3 αυγά
• 200 ml κρέμα γάλακτος
• 100 γρ τριμμένο τυρί
 • Αλάτι, πιπέρι
• Μικρή πρέζα μοσχοκάρυδο 
• Λίγο λάδι ή βούτυρο για το σοτάρισμα

Ο Γιώργος Ρήγας ετοίμασε την πιο λαχταριστή αλμυρή τάρτα

Εκτέλεση της Συνταγής

 1. Προετοιμασία ζύμης: 1. Λαδώστε ελαφρά την ταρτιέρα σας (24-26 εκ.). 2. Ανοίξτε το έτοιμο ζυμάρι και στρώστε το στην ταρτιέρα. 3. Τρυπήστε τον πάτο με πιρούνι για να μην φουσκώσει κατά το ψήσιμο. 2. Σοτάρισμα μπέικον και πράσου: 1. Σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά, σοτάρετε το μπέικον μέχρι να πάρει χρώμα και να βγάλει λίπος. 2. Προσθέστε τα πράσα και σοτάρετε 5-7 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Αλατοπιπερώστε και προσθέστε λίγο μοσχοκάρυδο αν θέλετε. 3. Προετοιμασία μείγματος αυγών: 1. Σε ένα μπολ, χτυπήστε τα αυγά με την κρέμα γάλακτος. 2. Προσθέστε το τριμμένο τυρί και λίγο πιπέρι. 4. Συναρμολόγηση: 1. Ρίξτε τη γέμιση μπέικον-πράσο πάνω στη ζύμη. 2. Ρίξτε από πάνω το μείγμα αυγών-κρέμας-τυριού, να πάει παντού ομοιόμορφα. 5. Ψήσιμο: • Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C (αέρα) ή 190°C (πάνω-κάτω θερμότητα). • Ψήστε για 25-30 λεπτά, μέχρι η τάρτα να ροδίσει και η γέμιση να σφίξει. 6. Σερβίρισμα: • Αφήστε να σταθεί 5-10 λεπτά πριν κόψετε. Τρώγεται ζεστή ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Δείτε το Breakfast@Star
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΑΛΜΥΡΗ ΤΑΡΤΑ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
