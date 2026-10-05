Το Bootcamp ξεκίνησε και η πρώτη δοκιμασία στο GNTM αποδείχθηκε πολύ απαιτητική.

«Αυτό το τοπίο που βλέπετε γύρω σας θα πρέπει να το μετατρέψετε σε ένα fashion set» είπε αρχικά ο Άγγελος Μπράτης με την Μπέτυ Μαγγίρα να τους επισημαίνει πως το σώμα τους είναι το εργαλείο τους και πως θα πρέπει να το χρησιμοποιούν όσο πιο τέλεια γίνεται και κυρίως το πρόσωπό τους καθώς η έκφραση είναι το Α και το Ω.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί αποκάλυψε τη δοκιμασία.

H Dream team του GNTM

Άγγελος Μπράτης, Θάνος Γιαννακόπουλος, Μπέτυ Μαγγίρα

“Είμαστε στα ναυπηγεία γιατί εδώ θα υποδυθείτε τους εργάτες του ναυπηγείου. Έχετε όλα τα υλικά του ναυπηγείου. Σας τα έχω φέρει όλα. Χρησιμοποιήστε τα έξυπνα” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Θάνος Γιαννακόπουλος κατεύθυνε τους διαγωνιζόμενους οι οποίοι μεταξύ άλλων έπρεπε να αναδείξουν τις δημιουργίες των καταξιωμένων σχεδιαστών Γιάννη Λάσκου και Γιώργου Παπαδόγαμβρου.

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