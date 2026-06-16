

Απόψε, Τρίτη 16 Ιουνίου, είναι η τελευταία ημέρα της «μητέρας των μαχών»! Για τελευταία φορά οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχονται στην κουζίνα του MasterChef 10 την Κόκκινη και τη Μπλε μπριγάδα, σε μια βραδιά που θα κρίνει τα πάντα.

Από την πρώτη ημέρα του φετινού διαγωνισμού σχηματίστηκαν δύο αντίπαλες μπριγάδες, δύο ξεχωριστοί μαγειρικοί κόσμοι, που συγκρούστηκαν σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, εξελίχθηκαν και έφτασαν στη μαγειρική «μητέρα των μαχών» με έναν και μοναδικό στόχο: την απόλυτη επικράτηση απέναντι στην αντίπαλη μπριγάδα!

Στο τέλος της βραδιάς θα γνωρίζουμε ποια μπριγάδα, η Κόκκινη ή η Μπλε, θα υπερισχύσει και θα αναδειχθεί η απόλυτη νικήτρια, εξασφαλίζοντας την είσοδό της στους ημιτελικούς του MasterChef 10. Για τα μέλη της ηττημένης μπριγάδας το μαγειρικό ταξίδι στον διαγωνισμό θα ολοκληρωθεί οριστικά.

O επίλογος αυτής της μεγάλης μαγειρικής διαδρομής θα γραφτεί απόψε για τις δύο μπριγάδες του MasterChef 10. Δεκατέσσερις διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν σε κάθε μπριγάδα. Κάθε δοκιμασία, κάθε πιάτο και κάθε αποχώρηση τους έφεραν μέχρι εδώ, όπου κρίνονται όλα! Δεν υπάρχει αύριο. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.

Δείτε όλα τα επεισόδια τoυ MasterChef



Τα μέλη της νικήτριας μπριγάδας θα συνεχίσουν στους ημιτελικούς του MasterChef 10 διεκδικώντας μία θέση στον φετινό μεγάλο τελικό! Εκεί, ο 2ος φιναλίστ θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ, ενώ ο μεγάλος νικητής θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το σπουδαίο έπαθλο των 100.000 ευρώ του MasterChef 10!

Πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση, οι δύο μπριγάδες περιμένουν με αγωνία να μάθουν το αποτέλεσμα της χθεσινής (Δευτέρα 15/6) δοκιμασίας στο Πλωμάρι της Λέσβου. Το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 4-2 υπέρ της Κόκκινης μπριγάδας και γι’ αυτόν το λόγο η Μπλε μπριγάδα απόψε θα πρέπει με κάθε τρόπο να πάρει τους τρεις υπερπολύτιμους πόντους.



Πέντε μήνες δυνατών μαγειρικών αναμετρήσεων ανάμεσα στην Κόκκινη και στη Μπλε μπριγάδα καταλήγουν σε αυτή την τελευταία μαγειρική μάχη, η οποία περιλαμβάνει τρεις δοκιμασίες. Αυτούς τους σημαντικούς τρεις πόντους θα τους διεκδικήσει μόνο ένας παίκτης από κάθε μπριγάδα! Αυτός που θα επιλέξουν θα πρέπει να συνδυάζει δημιουργικότητα, μαγειρική αντίληψη και πολύ σωστή γευστική παλέτα. Οι τρεις δοκιμασίες στη σειρά θα είναι:

• Τεστ Δημιουργικότητας

• Αντιγραφή πιάτου χωρίς συνταγή

• Γευσιγνωσία

Με ποια κριτήρια θα επιλέξουν οι δύο μπριγάδες τον εκπρόσωπό τους για την τελευταία και πιο κρίσιμη φάση της «μητέρας των μαχών»;

Ποια μπριγάδα θα πανηγυρίσει την πρόκριση στους ημιτελικούς και ποια θα αποχωρήσει οριστικά από το MasterChef 10;

Οι απαντήσεις θα δοθούν απόψε, Τρίτη 16 Ιουνίου, στην πιο καθοριστική βραδιά του διαγωνισμού!

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Τρίτη 16.6.26:

https://youtu.be/6kphAGGRReY

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο. Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα,

που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει

ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;



Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

