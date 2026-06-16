Η αγωνία κορυφώνεται στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10, καθώς οι δύο μπριγάδες βρίσκονται μπροστά σε μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές του διαγωνισμού.

Η μπλε και η κόκκινη μπριγάδα μπαίνουν για τελευταία φορά μαζί στην κουζίνα του MasterChef, γνωρίζοντας πως το αποτέλεσμα της δοκιμασίας θα κρίνει ποιοι θα συνεχίσουν το ταξίδι τους και ποιοι θα βρεθούν εκτός παιχνιδιού.

Η ένταση είναι διάχυτη ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι δεν κρύβουν το άγχος και την αγωνία τους για την έκβαση της βραδιάς.

«Είναι η τελευταία φορά που έχουμε στην κουζίνα την μπλε και την κόκκινη μπριγάδα», λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@star.

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«Είμαστε όλοι αγχωμένοι, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε», ακούγεται να λέει o Ανδρέας στο sneak preview του επεισοδίου.

Οι διαγωνιζόμενοι γνωρίζουν ότι πλέον κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά και κανείς δε θέλει να βρεθεί ένα βήμα πριν από την έξοδο.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Γιώργου, ο οποίος εξομολογείται: «Το σενάριο να φύγω δεν θέλω να περνάει ούτε σαν σκέψη από το μυαλό μου».

Η βραδιά, ωστόσο, επιφυλάσσει μια τεράστια ανατροπή. Στο επετειακό MasterChef 10, για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί πενταπλή αποχώρηση, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα και ανεβάζει κατακόρυφα το επίπεδο δυσκολίας.

«Σήμερα είναι η ημέρα που θα μάθει όλος ο κόσμος ποια μπριγάδα θα συνεχίσει και ποια μπριγάδα θα αποχωρήσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά, προϊδεάζοντας για ένα επεισόδιο γεμάτο ένταση, ανατροπές και έντονα συναισθήματα.

Οι κριτές καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις, ενώ οι παίκτες θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στον διαγωνισμό. Η πίεση είναι μεγαλύτερη από ποτέ, καθώς κανείς δε θέλει να δει το όνειρο να τελειώνει τόσο κοντά στον στόχο.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το αποψινό επεισόδιο θα μείνει στην ιστορία του MasterChef, αφού για πρώτη φορά πέντε παίκτες θα αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι ένα: μπλε ή κόκκινη μπριγάδα;

Η απάντηση έρχεται στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef, σε μια βραδιά που αναμένεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές.

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