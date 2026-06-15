MasterChef 2026 - Μητέρα των Μαχών: «Για κάποιους είναι η τελευταία ημέρα!»

Δείτε το νέο επεισόδιο απόψε, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 στις 21:00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η «μητέρα των μαχών» του MasterChef 2026 φτάνει στην τελική ευθεία με την Κόκκινη και Μπλε μπριγάδα να διεκδικούν τέσσερις κρίσιμους πόντους.
  • Η τελευταία δοκιμασία θα διεξαχθεί αύριο (16/6) και θα κρίνει την πρόκριση στους ημιτελικούς.
  • Η έβδομη δοκιμασία περιλαμβάνει τη δημιουργία δέκα ουζομεζέδων σε δύο ώρες στο Πλωμάρι της Λέσβου.
  • Ο νικητής θα κερδίσει 100.000€ συνολικά, με 70.000€ σε χρηματικό έπαθλο και 30.000€ σε εξοπλισμό.
  • Η επετειακή σεζόν του MasterChef προβάλλεται από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00 στο Star.

Η μεγάλη μαγειρική αναμέτρηση ανάμεσα στην Κόκκινη και στη Μπλε μπριγάδα κορυφώνεται, καθώς η «μητέρα των μαχών» μπαίνει στην τελική ευθεία. 
 
Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί έξι απαιτητικές δοκιμασίες και έχουν δοθεί έξι πολύτιμοι πόντοι. Όμως, ακόμα τέσσερις πόντοι είναι προς διεκδίκηση, με τους τρεις από αυτούς να κρίνονται αύριο (Τρίτη 16/6), στην τελευταία ημέρα της αναμέτρησης.  Σε αυτό το σημείο ένας παίκτης από κάθε μπριγάδα θα αναλάβει να εκπροσωπήσει και να υπερασπιστεί τη μπριγάδα του, σε μια καθοριστική δοκιμασία!  Σε περίπτωση ισοπαλίας, αυτοί οι πόντοι θα αναδείξουν τη νικήτρια μπριγάδα, που θα εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους ημιτελικούς! 

MasterChef 2026 - Μητέρα των Μαχών: «Για κάποιους είναι η τελευταία ημέρα!»

Η προηγούμενη δοκιμασία (Πέμπτη 11/6), ξεκίνησε με την Κόκκινη μπριγάδα να προηγείται με σκορ 3-2 και μένει να μάθουμε αν η Μπλε κατάφερε να ισοφαρίσει ή αν η Κόκκινη αύξησε τη διαφορά. 

«Να αρχίσεις να σοβαρεύεσαι λίγο» – Ο Κουτσόπουλος τρολάρει τον Γιώργο

Απόψε, Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην προτελευταία ημέρα της «μητέρας των μαχών» οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, μαζί με τα μέλη των δύο μπριγάδων βρίσκονται στο πανέμορφο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου θα διεξαχθεί η έβδομη δοκιμασία της αναμέτρησης, η οποία θα χαρίσει στη νικήτρια μπριγάδα έναν ακόμη σημαντικό πόντο.

MasterChef 2026 - Μητέρα των Μαχών: «Για κάποιους είναι η τελευταία ημέρα!»

Σε έναν τόπο όπου το ούζο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης και της τοπικής ιστορίας, οι δύο μπριγάδες καλούνται να δημιουργήσουν δέκα ουζομεζέδες υψηλής γαστρονομίας, τους οποίους θα παρουσιάσουν σε δίσκους. Μπορεί να ακούγεται σαν μια απλή και εύκολη δοκιμασία, όμως η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο απαιτητική! 

MasterChef 2026: Η αποκάλυψη του Ανδρέα για το σπασμένο βαζάκι - Όσα είπε

Ο χρόνος μαγειρικής, που θα έχουν στη διάθεσή τους, θα είναι δύο ώρες. Οι  δυο μπριγάδες καλούνται, για μια ακόμα φορά, να μαγειρέψουν με πάθος, προσήλωσηκαι φαντασία, προκειμένου να εντυπωσιάσουν τους τρεις chef κριτές και να κατακτήσουν τον πολύτιμο πόντο. 

MasterChef 2026 - Μητέρα των Μαχών: «Για κάποιους είναι η τελευταία ημέρα!»

Ποια από τις δύο μπριγάδες,  Μπλε ή  Κόκκινη, επικράτησε στην προηγούμενη δοκιμασία;  

Ποια μπριγάδα θα κάνει απόψε ένα ακόμα βήμα πιο κοντά  στους ημιτελικούς του MasterChef 2026

MasterChef: «Για κάποιους είναι η τελευταία μέρα - Πενταπλή αποχώρηση!»

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

MasterChef 2026 - Μητέρα των Μαχών: «Για κάποιους είναι η τελευταία ημέρα!»

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο. Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

MasterChef 2026 - Μητέρα των Μαχών: «Για κάποιους είναι η τελευταία ημέρα!»

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι! 

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!
Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 
Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

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Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ
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