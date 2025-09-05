Τips για να μειώσεις εύκολα τις ώρες που κάθεσαι στην καρέκλα

Πώς θα βελτιώσεις την υγεία και την ευεξία σου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 16:40 Διεθνείς αγώνες Cliff Diving στη Λίμνη Βουλισμένη
05.09.25 , 16:29 Ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου παίρνουν ξανά θέση στα μικρόφωνα!
05.09.25 , 16:25 Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού - Η θέση της Αθήνας
05.09.25 , 16:03 Φώτης Σεργουλόπουλος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του στο πλατό
05.09.25 , 15:41 Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
05.09.25 , 15:33 Δίωξη για ένα κακούργημα στον 17χρονο που άρπαξε βρέφος στον Πειραιά
05.09.25 , 15:11 Φαράγγι Βίκου: Βρέθηκε νεκρή η Ολλανδή τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί
05.09.25 , 14:58 Ειρήνη Μουρτζούκου: Ασφυκτικός ο θάνατος του Παναγιωτάκη – Νέο πόρισμα
05.09.25 , 14:44 Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
05.09.25 , 14:39 Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
05.09.25 , 14:38 Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
05.09.25 , 14:30 ΟΑΣΘ: Τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες Braille για άτομα με οπτική αναπηρία
05.09.25 , 14:04 Δυο ξένοι: Η αντίδραση του Ρήγα για τη Βανδή, η Παπούλια και η ... Μενεγάκη
05.09.25 , 13:52 Βαρύ πένθος για την Έμιλυ Κολιανδρή: Πέθανε η μητέρα της
05.09.25 , 13:47 Κύπρος: 14χρονος συνευρισκόταν με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του
Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness

Έχουμε αποδεκτεί εδώ και καιρό ότι η τακτική δραστηριότητα συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας της καρδιάς. Ωστόσο, μια μεγάλη έρευνα του Βρετανικού Βιολογικού Αρχείου (UK Biobank) διαπίστωσε ότι υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο: περισσότερο από 10,5 ώρες καθίσματος την ημέρα αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις, ακόμα και σε άτομα που ακολουθούν τις συστάσεις για 150 λεπτά μέτριας έως ενόργανης άσκησης κάθε εβδομάδα.

Θα πρέπει να τρώω σαλάτες για να αδυνατίσω;

Οι καθημερινές ασκήσεις είναι σημαντικές, αλλά το να διακόπτεις την καθιστική ζωή και να ενσωματώνεις περισσότερη κίνηση στην ημέρα σου είναι εξίσου ζωτικής σημασίας για την προστασία της καρδιάς σου.

Τα βασικά σημεία της μελέτης

Οι ερευνητές παρακολούθησαν περίπου 90.000 ενήλικες για μια εβδομάδα, χρησιμοποιώντας επιταχυνσιόμετρα, και διαπίστωσαν ότι:

Πάνω από 10,5 ώρες καθιστικής ζωής καθημερινά συνδεόταν με 45% μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και 62% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές αιτίες.

Οι κίνδυνοι αυτοί διατηρούνταν ακόμα και σε άτομα που ακολουθούσαν τις συστάσεις για άσκηση. Αντί για μια ώρα καθίσματος, η αντικατάσταση μόνο 30 λεπτών με κίνηση ζωή τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας κατά 7%, ακόμα και για τους ενεργούς ανθρώπους.

Σήκω τώρα!

Όσοι εργάζονται σε γραφείο ή υιοθετούν μια καθιστική στάση ζωής γνωρίζουν καλά ότι οι ώρες που περνούν καθισμένοι μπορεί να έχουν ανεπιθύμητες συνέπειες για την υγεία. Η παρατεταμένη καθιστική ζωή μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως ο πόνος στην πλάτη, η κακή κυκλοφορία του αίματος και η αυξημένη πιθανότητα καρδιαγγειακών παθήσεων. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διακόψεις τη μονοτονία και να σηκώνεσαι από την καρέκλα πιο συχνά, βελτιώνοντας τόσο την υγεία όσο και την ευεξία σου.

1. Βάλε Υπενθυμίσεις:

Η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχός σου. Αξιοποίησε εφαρμογές ή ρυθμίστε ξυπνητήρια στο κινητό σου τηλέφωνο που θα σου υπενθυμίζουν να σηκωθείς και να κινηθείς κάθε 30 λεπτά. Αυτές οι μικρές διακοπές από την καθιστική θέση μπορούν να ενισχύσουν τη συνολική σου ενέργεια και συγκέντρωση.

2. Επίλεξε Στάσεις Όρθιας Εργασίας

Εξέτασε την αντικατάσταση της συμβατικής καρέκλας γραφείου με ένα όρθιο γραφείο. Τα όρθια γραφεία επιτρέπουν εναλλαγή ανάμεσα στο να εργάζεσαι όρθια και καθιστή, μειώνοντας τον συνολικό χρόνο καθίσματος μέσα στην ημέρα.

3. Ενσωμάτωσε στη Μέρα σου Μικρούς Περιπάτους

 Κάνε σύντομους περιπάτους στο γραφείο ή το σπίτι σου. Μια βόλτα ακόμα και για λίγα λεπτά μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή σου, να τονώσει την κυκλοφορία του αίματος και να ενισχύσει τη δημιουργικότητά σου.

4. Πρακτική Γυμναστικής στα Διάφορα Διαλείμματα

 Εκμεταλλεύσου τα διαλείμματα με σύντομες ασκήσεις ή διατάσεις. Χρησιμοποίησε ελατήρια χεριών ή κάνε μερικές κάμψεις ποδιών για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και του μυικού τόνου.

5. Συμμετοχή σε Υπαίθριες Δραστηριότητες

 Όταν είναι δυνατόν, δοκίμασε να διοργανώσεις τις επαγγελματικές σου συναντήσεις σε εξωτερικούς χώρους ή πήγαινε για ένα γεύμα έξω με συναδέλφους. Ο καθαρός αέρας και η φυσική κίνηση μπορούν να αναζωογονήσουν το μυαλό και το σώμα σου.

6. Πήγαινε από τις Σκάλες

 Κάθε ευκαιρία να ανεβείς με τις σκάλες είναι μια ευκαιρία να αυξήσεις τη σωματική σου δραστηριότητα. Ακόμη και αν ανεβείς μερικούς ορόφους χωρίς το ασανσέρ, αυτό μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην καθημερινή σου ενεργειακή κατανάλωση.

7. Διαμόρφωση Κατάλληλου Χώρου Εργασίας

 Βεβαιώσου ότι ο χώρος εργασίας σας είναι φιλόξενος για κίνηση. Αφήσε αρκετό χώρο γύρω από το γραφείο σου για να μπορέσεις να κινηθείς εύκολα και να κάνεις μερικές διατάσεις ή σωματικές ασκήσεις.

8. Οργάνωσε Εργονομικά τον Χώρο Σου

 Επίλεξε εργονομικές καρέκλες και κατάλληλα γραφεία που ευνοούν την καλή στάση του σώματος και μειώνουν την καταπόνηση του μυοσκελετικού συστήματος. Ένα εργονομικό περιβάλλον προάγει τη γενική υγεία και την ευεξία.

9. Ενθάρρυνε την Ομάδα να Κινείται

 Προσπάθησε να ενθαρρύνεις και τους συναδέλφους σου να συμμετέχουν σε διαλείμματα κίνησης. Μια ομάδα που συνηθίζει να σηκώνεται και να κινείται θα δημιουργήσει θετικό κλίμα και θα σε ενθαρρύνει να κάνεις το ίδιο.

10. Εφάρμοσε την τεχνική Pomodoro με διαλείμματα κίνησης:

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη μέθοδο Pomodoro, όπου δουλεύεις επί 25 λεπτά και μετά κάνεις ένα διάλειμμα κίνησης 5 λεπτών. Αν το συνδυάσεις με σύντομες κινήσεις, όπως τεντώματα ή περπάτημα, θα διατηρήσεις την ενέργειά σου και θα μειώσεις το αίσθημα κόπωσης και πείνας.

Σήκω λέμε... τα οφέλη είναι πολλά

Η συχνή αλλαγή στάσης και η αποφυγή συνεχούς καθίσματος έχει πολλαπλά οφέλη. Βοηθά στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, όπως η υπέρταση και ο διαβήτης τύπου 2, και προάγει την ξεκούραση των μυών και των αρθρώσεων. Επιπλέον, οι μικρές διακοπές με κίνηση βοηθούν στην αύξηση της συγκέντρωσης και της παραγωγικότητας, καθώς διακόπτουν την πνευματική κόπωση.

Ακόμη, η ενεργό στάση ζωής έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία, καθώς απελευθερώνονται ενδορφίνες, που βοηθούν στη μείωση του στρες και στην αύξηση της ευεξίας. Τέλος, η διατήρηση ενός πιο κινητικού και ενεργού τρόπου ζωής μειώνει τη μυοσκελετική καταπόνηση, ειδικά σε άτομα που περνούν πολλές ώρες σε καθιστή θέση.

Chop chop

Η διατήρηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής, που περιλαμβάνει συχνά διαλείμματα και κίνηση, είναι ζωτικής σημασίας ιδιαίτερα για όσους περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας καθισμένοι σε γραφείο ή σε άλλες καθιστικές δραστηριότητες. Με απλές και πρακτικές αλλαγές, όπως η χρήση υπενθυμίσεων, η ενσωμάτωση κίνησης σε καθημερινές ρουτίνες και η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας, μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά την υγεία και την ευεξία σας.

Αν όλοι ενσκήψουμε σε αυτά τα μικρά βήματα, όχι μόνο θα αποτρέψουμε προβλήματα υγείας, αλλά θα βελτιώσουμε και την ποιότητα ζωής μας συνολικά. Η υγεία βρίσκεται στη συχνότητα και την ποιότητα των κινήσεων μας – ας το θυμόμαστε και ας δράσουμε αναλόγως!

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: www.allyou.gr

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top