Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Άλσος στις 6 & 7 Ιουλίου

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δίνει το σύνθημα ...«Με ένα Φορτηγό τραγούδια»

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Στις 6 & 7 Ιουλίου, η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του εμβληματικού Θεάτρου Άλσος ΔΕΗ για δύο μοναδικές βραδιές κάτω από τα αστέρια, έχοντας μαζί της ένα… «Φορτηγό τραγούδια».

Γιατί όπως λέει και το ολοκαίνουριο τραγούδι της… «δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια απλή βαλίτσα φόρτωσε όλη την καρδιά μου σ’ ένα φορτηγό».

natasha alsos

Με συναισθήματα συγκίνησης αλλά και απέραντης χαράς, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Έρωτα, η φωνή της Νατάσας θα πλημμυρίσει το Άλσος! 

Με τις αμέτρητες επιτυχίες της, τα διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια της που όλοι έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει θα μας ξεσηκώσει και θα μας συνεπάρει με πολύ κέφι και ζωντάνια.

Μαζί της  ο ανερχόμενος λαϊκός καλλιτέχνης Χρήστος Τσιλόπουλος.

natasha

Ένα καλοκαιρινό πάρτυ όπως αυτά που μόνο η Νατάσα ξέρει να χαρίζει. 
Μια μεγάλη παρέα που θα τραγουδάει σαν μια φωνή κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. 
Δύο μαγικές καλοκαιρινές βραδιές που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Ραντεβού, λοιπόν, στις 6 & 7 Ιουλίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!

Πληροφορίες:
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487
Ώρα έναρξης: 21:00
Προπώληση:  https://www.more.com/gr-el/tickets/music/summer/natasa-theodoridou/ και στα ταμεία του Θεάτρου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA: ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ - ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
SOCIAL MEDIA: ΚΑΛΛΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ – POP COMMUNICATIONS
PROJECT MANAGER: ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ
 

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