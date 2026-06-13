Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Άλσος στις 6 & 7 Ιουλίου

Στις 6 & 7 Ιουλίου, η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του εμβληματικού Θεάτρου Άλσος ΔΕΗ για δύο μοναδικές βραδιές κάτω από τα αστέρια, έχοντας μαζί της ένα… «Φορτηγό τραγούδια».

Γιατί όπως λέει και το ολοκαίνουριο τραγούδι της… «δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια απλή βαλίτσα φόρτωσε όλη την καρδιά μου σ’ ένα φορτηγό».

Με συναισθήματα συγκίνησης αλλά και απέραντης χαράς, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Έρωτα, η φωνή της Νατάσας θα πλημμυρίσει το Άλσος!

Με τις αμέτρητες επιτυχίες της, τα διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια της που όλοι έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει θα μας ξεσηκώσει και θα μας συνεπάρει με πολύ κέφι και ζωντάνια.

Μαζί της ο ανερχόμενος λαϊκός καλλιτέχνης Χρήστος Τσιλόπουλος.

Ένα καλοκαιρινό πάρτυ όπως αυτά που μόνο η Νατάσα ξέρει να χαρίζει.

Μια μεγάλη παρέα που θα τραγουδάει σαν μια φωνή κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό.

Δύο μαγικές καλοκαιρινές βραδιές που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Ραντεβού, λοιπόν, στις 6 & 7 Ιουλίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!

Πληροφορίες:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/summer/natasa-theodoridou/ και στα ταμεία του Θεάτρου

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