Θεατρικά βραβεία κοινού από το «Αθηνόραμα»: Όλοι οι νικητές

Τα 27α Θεατρικά βραβεία κοινού από το «Αθηνόραμα» έγιναν την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε μία λαμπερή βραδιά.

Το κοινό, που επί μήνες ψήφιζε τις αγαπημένες του παραστάσεις, ανέδειξε τον «Φάουστ» του Άρη Μπινιάρη ως την καλύτερη παράσταση της θεατρικής σεζόν 2024-2025, χαρίζοντάς του συνολικά οκτώ βραβεία.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην αγάπη του κοινού για το θέατρο, με παρουσίες από όλο το φάσμα των καλλιτεχνών, δημιουργών και συντελεστών που τιμούν τη θεατρική τέχνη.

Οι μεγάλοι νικητές της χρονιάς

Ο Άρης Μπινιάρης τιμήθηκε και με το πρώτο βραβείο Σκηνοθεσίας για το «Φάουστ», ενώ ο Γρηγόρης Βαλτινός απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην «Ετυμηγορία». Το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου κατέκτησε η Μαρία Ναυπλιώτου για το έργο «Το Ακρωτήρι».

Φάουστ, μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε, 2ος χρόνος στο Εθνικό Θέατρο - ΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Ανάμεσα στις πολυβραβευμένες παραστάσεις ξεχώρισαν:

Η «Ετυμηγορία» του Πέτρου Ζούλια, με πέντε διακρίσεις,

Τα «Ανεξάρτητα Κράτη» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου με τέσσερα βραβεία,

Και το «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» του Γιώργου Νανούρη με δύο βραβεία.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής, παρουσία εκπροσώπων από όλο το φάσμα του θεατρικού κόσμου.

Για τη συμπλήρωση 27 χρόνων του θεσμού, δημιουργήθηκε ένα μοναδικό αφιέρωμα στα τραγούδια του ελληνικού θεάτρου, που κάλυψε μια μουσική διαδρομή περίπου 120 ετών.

Την τελετή, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη, παρουσίασε η Idra Kayne, η οποία ερμήνευσε ζωντανά τραγούδια όπως η «Κουτσομπόλα» του Σταμάτη Κραουνάκη. Το μουσικό αφιέρωμα στα τραγούδια του ελληνικού θεάτρου — από τον Σακελλαρίδη και τον Σουγιούλ έως τον Θεοδωράκη και τη Ρίζου — αποθεώθηκε από το κοινό, με κορυφαία στιγμή την ερμηνεία των «Αχαρνής» του Διονύση Σαββόπουλου.

Τις απονομές πραγματοποίησαν καλλιτεχνικοί διευθυντές σημαντικών πολιτιστικών ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων η Αργυρώ Χιώτη, ο Αστέριος Πελτέκης, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, ο Γιάννης Βακαρέλης και ο Νίκος Διαμαντής.

Στο φουαγιέ ακολούθησε το καθιερωμένο κοκτέιλ πάρτι, όπου καλλιτέχνες, δημιουργοί και θεατρόφιλοι αντάλλαξαν ευχές και σχόλια για μια ακόμη συναρπαστική θεατρική χρονιά.

Τα βραβεία

Καλύτερη παράσταση

1ο Βραβείο: "Φάουστ"

2ο Βραβείο: "Ήταν όλοι τους παιδιά μου"

3ο Βραβείο: "Ανεξάρτητα κράτη"

Σκηνοθεσία

1ο Βραβείο: Άρης Μπινιάρης ("Φάουστ")

2ο Βραβείο: Γιώργος Παλούμπης ("Ανεξάρτητα κράτη")

3ο Βραβείο: Πέτρος Ζούλιας ("Η Ετυμηγορία")

Ανδρικός Ρόλος

1ο Βραβείο: Γρηγόρης Βαλτινός ("Η Ετυμηγορία")

2ο Βραβείο: Γιώργος Γάλλος ("Ήταν όλοι τους παιδιά μου")

3ο Βραβείο: Μιχάλης Βαλάσογλου ("Φάουστ")

Γυναικείος Ρόλος

1ο Βραβείο: Μαρία Ναυπλιώτου ("Το Ακρωτήρι")

2ο Βραβείο: Αλεξία Καλτσίκη ("Λεωφορείο ο Πόθος")

3ο Βραβείο: Λένα Παπαληγούρα ("Prima Facie")

Μουσική

1ο Βραβείο: Τζεφ Βάγγερ (Φάουστ)

2ο Βραβείο: Μίνως Μάτσας ("Η Ετυμηγορία")

3ο Βραβείο: Θέμης Καραμουρατίδης ("Μπα-Μπαμπά")

Σκηνογραφία

1ο Βραβείο: Πάρις Μέξης ("Φάουστ")

2ο Βραβείο: Μαρία Φιλίππου ("Η Ετυμηγορία")

3ο Βραβείο: Νατάσα Παπαστεργίου ("Ανεξάρτητα Κράτη")

Ενδυματολογία

1ο Βραβείο: Πάρις Μέξης ("Φάουστ")

2ο Βραβείο: Βασίλης Παπατσαρούχας ("Περιμένοντας τον Γκοντό")

3ο Βραβείο: Νίκος Χαρλαύτης ("Η Ετυμηγορία")

Σχεδιασμός φωτισμού

1ο Βραβείο: Στέλλα Κάλτσου ("Φάουστ")

2ο Βραβείο: Βασίλης Κλωτσοτήρας ("Ανεξάρτητα κράτη")

3ο Βραβείο: Νίκος Βλασόπουλος ("Περιμένοντας τον Γκοντό")

Σχεδιασμός ήχου

1ο Βραβείο: Τζεφ Βάγγερ (Φάουστ)