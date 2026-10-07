Η Κρίστα Πάικ, η θανατοποινίτισσα στο Τενεσί που επέζησε από την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της, ανέκτησε τις αισθήσεις της και πλέον μπορεί να μιλά, σύμφωνα με τους δικηγόρους της. Η ίδια εξακολουθεί να νοσηλεύεται και να υποβάλλεται σε εντατική ιατρική φροντίδα, ενώ η πρόγνωσή της παραμένει αβέβαιη.

Πρόκειται για την πρώτη σαφή ένδειξη βελτίωσης της κατάστασής της από την περασμένη εβδομάδα, όταν μεταφέρθηκε εσπευσμένα από φυλακή του Νάσβιλ σε νοσοκομείο μετά την αποτυχία της διαδικασίας εκτέλεσης.

H Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ

Κρίστα Πάικ: «Η ανάρρωσή της είναι ιατρικά πρωτοφανής»

«Κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, η Κρίστα Πάικ έχει τις αισθήσεις της, μιλά και συνεχίζει να λαμβάνει κρίσιμη ιατρική φροντίδα», ανέφεραν οι συνήγοροί της.

Όπως υποστηρίζουν, η Πάικ έχει υποστεί σοβαρές βλάβες στα χέρια της και εξακολουθεί να νοσηλεύεται δεμένη με χειροπέδες και αλυσίδες στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

Οι δικηγόροι της χαρακτήρισαν την πορεία της ανάρρωσής της «ιατρικά πρωτοφανή», επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί ακόμη να υπάρξει σαφής πρόγνωση για την πορεία της υγείας της.

Η Πάικ επέζησε από τη χορήγηση δύο θανατηφόρων δόσεων

Όπως εκτιμούν, ακόμη και στο καλύτερο δυνατό σενάριο, η Κρίστα Πάικ θα χρειαστεί να περάσει μια μακρά περίοδο αποκατάστασης.

Οι συνήγοροί της ευχαρίστησαν επίσης τους διασώστες και το ιατρικό προσωπικό που ανέλαβε τη φροντίδα της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, τονίζοντας ότι «αντιμετώπισαν την Κρίστα σαν άνθρωπο και της παρείχαν εξαιρετική φροντίδα».

Κρίστα Πάικ: Επέζησε από δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης

Η Κρίστα Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση στην πολιτεία του Τενεσί. Κατά τη διαδικασία της χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, ενός ισχυρού βαρβιτουρικού που χρησιμοποιείται στο πρωτόκολλο θανατηφόρας ένεσης.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε όπως προβλεπόταν. Η Πάικ παρέμεινε στη ζωή και τελικά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Κρίστα Πάικ έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, και μιλάει

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι εξακολουθούσε να αναπνέει με μεγάλη δυσκολία για σημαντικό χρονικό διάστημα. Ο συνήγορός της είχε αναφέρει επίσης ότι ακούστηκε να μιλά, να τραγουδά και να κλαίει μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς ή γιατί επέζησε από τη διαδικασία. Στα ενδεχόμενα που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνονται προβλήματα με την τοποθέτηση των γραμμών έγχυσης ή δυσκολίες που συνδέονται με τις φλέβες της.

Άγνωστο παραμένει επίσης εάν θα επιχειρηθεί νέα εκτέλεση σε περίπτωση που η Πάικ αναρρώσει.

Κρίστα Πάικ: Ζητούν μετατροπή της θανατικής ποινής

Η υπεράσπιση της Κρίστα Πάικ έχει ζητήσει να μην εκτελεστεί η ποινή της και να μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα υφ’ όρον απόλυσης.

Το αίτημα είχε τεθεί και πριν από την απόπειρα εκτέλεσης. Οι δικηγόροι της είχαν επικαλεστεί, μεταξύ άλλων, το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, υπέστη ως παιδί, προβλήματα ψυχικής υγείας που είχαν διαγνωστεί και την καλή διαγωγή της έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες στη φυλακή.

Το αίτημα απορρίφθηκε από τη δικαιοσύνη.

Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ. Η ίδια ήταν τότε 18 ετών. Η Σλέμερ είχε βασανιστεί και δολοφονηθεί σε απομακρυσμένη περιοχή κοντά στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί στη Νόξβιλ.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν πλέον ότι η επιβίωσή της μετά τη διαδικασία εκτέλεσης και η τρέχουσα κατάσταση της υγείας της καθιστούν την υπόθεση εξαιρετικά ασυνήθιστη.

Κρίστα Πάικ: Το ζήτημα της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ

Η υπόθεση της Κρίστα Πάικ επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την εφαρμογή της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ.

Η υπεράσπιση άλλου θανατοποινίτη στο Τέξας ζήτησε αναστολή της εκτέλεσής του, επικαλούμενη την αποτυχημένη διαδικασία στην περίπτωση της Πάικ.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τάσσεται υπέρ της θανατικής ποινής. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της επιβολής της σε ομοσπονδιακές υποθέσεις.

Για την Κρίστα Πάικ, πάντως, το άμεσο ζήτημα παραμένει η κατάσταση της υγείας της. Παρότι πλέον έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της και μπορεί να επικοινωνεί, οι γιατροί δεν έχουν δώσει σαφή πρόγνωση και η αποκατάστασή της αναμένεται, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, να είναι μακρά.