Τροχαίο ΠΑΟΚ: Με ειδική πτήση επιστρέφουν οι σοροί των 7 οπαδών

Με ειδική πτήση επιστρέφουν σήμερα στην Ελλάδα οι σοροί των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι σκοτώθηκαν την Τρίτη σε τροχαίο στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν στη Λυών για να παρακολουθήσουν αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Με άλλη πτήση επιστρέφουν επίσης και δύο από τους τρεις τραυματίες. Πριν από λίγο απογειώθηκε αεροπλάνο του ΕΚΑΒ από την Ελευσίνα για να τους παραλάβει. Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας απογειώθηκε πρίν από λίγο το αεροπλάνο του ΕΚΑΒΤην ίδια ώρα παραμένουν τα ερωτήματα για τα αίτια που προκάλεσαν το αιματηρό τροχαίο.

Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων, ενώ η μεταφορά των σορών θα πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.

Η κατάσταση των δύο εκ των τριών τραυματιών επιτρέπει να ταξιδέψουν και να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την πρέσβη της Ελλάδας στη Ρουμανία, ο ένας έχει κατάγματα και είναι απαραίτο να βρίσκεται σε ακινησία. Γι' αυτό θα νοσηλευτεί στη Θεσσαλονίκη. Ο δεύτερο είναι καλά στην υγεία του.

Ο τρίτος, υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση, καθώς μετά από μαγνητική τομογραφία διαπιστώθηκε κάποια επιπλοκή. Ο πολυτραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική. Το χθεσινό χειρουργείο πήγε καλά, σύμφωνα με τους γιατρούς, οι οποίοι όμως τονίζουν ότι ήταν μια δύσκολη επέμβαση, καθώς το οίδημα που είχε στους σπονδύλους ήταν μεγάλο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, το υπουργείο είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών και τις λεπτομέρειες της επιστροφής τους. Τόνισε δε ότι και οι τρεις έχουν ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Πώς σώθηκαν οι τρεις τραυματίες

Οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου είναι σοκαριστικές. Το βαν, στο οποίο επέβαιναν οι δέκα φίλαθλοι του ΠΑΟΚ διαλύθηκε από τη σφοδρή σύγκρουση με τη νταλίκα και όλοι αναρωτιούνται πώς κατάφεραν οι τρεις τραυματίες να βγουν ζωντανοί μέσα από τις λαμαρίνες.

Σύμφωνα με πηγές από τη ρουμανική αστυνομία, μαζί με τον οδηγό στο μπροστινό κάθισμα κάθονταν άλλα δύο άτομα. Στην επόμενη σειρά βρίσκονταν τέσσερις επιβάτες και στην τελευταία σειρά άλλοι τρεις.

Οι τρεις φίλαθλοι που επέζησαν του τροχαίου είναι εκείνοι που κάθονταν στο παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος, από τον συνοδηγό και πίσω.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αναζητούνται τα αίτια της τραγωδίας

Οι έρευνες επικεντρώνονται τώρα στα αίτια της απίστευτης αυτής τραγωδίας που έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα.

Ένα από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν ευθύνεται το σύστημα Lane Assistance, με το οποίο είναι εφοσιασμένα τα νεότερα οχήματα.

Έλληνα γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για να βοηθήσει τους τραυματίες, ανέφερε χθες στην ΕΡΤ, πως ένας από αυτούς του είπε πως μπλόκαρε το τιμόνι, λόγω του συστήματος Lane Assistance.

«Ο ασθενής που είναι καλύτερα από όλους, μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του Lane Assistance. Έγινε μια προσπέραση, μπλόκαρε το Lane Assistance και μπλόκαρε το τιμόνι και του έφυγε το αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Κουκούλας.

Στο βίντεο από τη σύγκρουση που έχει βγει στη δημοσιότητα φαίνεται το μίνι βαν να κινείται στο αντίθετο ρεύμα καθώς επιχειρεί προσπέραση. Ο οδηγός έχει βγάλει φλας για να επανέλθει στη λωρίδα του και κινείται ελαφρώς προς τα δεξιά. Όμως σε κλάσματα του δευτερολέπτου φαίνεται να ανάβει το αριστερό φλας και το όχημα να κινείται και πάλι προς το αντίθετο ρεύμα μέχρι τη σύγκρουση.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε πως αποκλείεται να ευθύνεται για το τροχαίο το σύστημα Lane Assistance.

«Το τιμόνι δεν μπορεί να μπλοκάρισε για τον απλούστατο λόγο όταν βγάζουμε φλας το Lane Assistance απενεργοποιείται. Ως εκ τούτου, εφόσον είχε βγάλει φλας για να μπει δεξιά, εάν για κάποιο λόγο υπήρχε ένα τεχνικό λάθος, θα το δουν οι πραγματογνώμονες».

«Ακόμα και να μην ανάψω φλας όταν έχω ενεργοποιημένο αυτό το σύστημα, εάν κάνω απότομο ελιγμό θα ακούσω την ηχητική προειδοποίηση, θα προσπαθήσει αρχικά να με επαναφέρει στο ρεύμα πορείας μου, αλλά εν τέλει θα με αφήσει να αλλάξω», εξήγησε με τη σειρά του στην ΕΡΤ, πραγματογνώμονας, Λουκάς Στεργίου.

Επίσης, σύμφωνα με τον δικηγόρος της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Έδεσσα, από όπου είχαν νοικιάσει το βαν οι δέκα φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, το όχημα δε διέθετε το συγκεκριμένο σύστημα.

Όπως είπε ο κ. Αντώνης Ξυλουργίδης, οι αρχικές μαρτυρίες τραυματία περί τεχνικής βλάβης στο συγκεκριμένο σύστημα δεν ευσταθούν, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017, σε περίοδο που το Lane Assistance δεν ήταν υποχρεωτικός εξοπλισμός για νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξετάζεται επίσης αν έπαιξε ρόλο η κατάσταση του οδοστρώματος, σε έναν από τους πιο επικίνδυνους αυτοκινητόδρομους της Ρουμανίας, όπως επίσης η αιφνίδια αδιαθεσία, αλλά και το ενδεχόμενο απόσπασης προσοχής του οδηγού του βαν.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Τα θυμάμαι όλα»

Ένας εκ των τραυματιών μίλησε στο Mega μέσα από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

«Τα θυμάμαι όλα, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μία στιγμή», είπε και πρόσθεσε:

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά, αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει».

«Είμαστε τρεις επιζώντες, εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και επτά νεκροί. Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική. Τους άκουσα, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μια σταθερή νύχτα όσον αφορά στα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό αύριο να φύγουμε με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω», είπε για την κατάσταση του ίδιου και των δύο άλλων τραυματιών.

«Δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν έξι άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι», κατέληξε.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Ποιοι ήταν οι επτά οπαδοί που έχασαν τη ζωή τους

Οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία ήταν όλοι τους νέα παιδιά που μοιράζοντας την αγάπη τους για την ομάδα τους.

Στο μαύρο βαν επέβαινε ο 31χρονος, Χρήστος, από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, που δούλευε για να στηρίξει οικονομικά τους γονείς και τα αδέλφια του και με όσα χρήματα του έμεναν ταξίδευε για να δει από κοντά τη μεγάλη του αγάπη, τον ΠΑΟΚ.

Ο Χρήστος που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στη Ρουμανία

Από την Κατερίνη είχε ξεκινήσει και ο Βάχος, με καταγωγή από την Γεωργία. Από μικρός παιδί του μεροκάματου φρόντιζε να μην χάνει αγώνα του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν ήταν το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, καθώς το 2018 είχε βρεθεί στην Βουδαπέστη.

Ο Βάξος ήταν ένα από τα θύματα του τροχαίου στη Ρουμανία

Η Αλεξάνδρεια Ημαθίας θρηνεί τρία νέα παιδιά, τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη. Ήταν ενεργά μέλη του τοπικού συνδέσμου του ΠΑΟΚ, αχώριστοι φίλοι που χάθηκαν μαζί.

Από δεξία προς τα αριστέρα, ο Κωνσταντίνος, ο Βασίλης και ο Γιώργος