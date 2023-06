Τιτανικός: Πλησιάζει η ώρα «μηδέν» - Στις 14:00 τελειώνει το οξυγόνο

Ώρες αγωνίας για το πλήρωμα του υποβρυχίου Titan που έχει εξαφανιστεί από την Κυριακή - Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι ομάδες διάσωσης που έχουν ενεργοποιηθεί για να εντοπίσουν το υποβρύχιο Titan, το οποίο εξαφάνιστηκε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια αποστολής έρευνας στα συντρίμμια του Τιτανικού, 900 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κέιπ Κοντ στη Μασαχουσέτη.

Η αμερικανική ακτοφυλακή εκτιμά πως η παροχή οξυγόνου θα εξαντληθεί στις 7:08 τοπική ώρα, δηλαδή στις 14:00 ώρα Ελλάδος, οπότε και θα είναι πολύ αργά για το πλήρωμα του υποβρυχίου.

The sound detected in the search area for the missing sub is described as "banging noises," Carl Hartsfield of the Woods Hole Oceanographic Institute says, but investigators haven't confirmed it's the sub.



"They have to eliminate potential man-made sources other than the Titan." pic.twitter.com/BEKXBnwPJ4