Πενθεί η Βίκυ Λέανδρος – Πέθανε ο πατέρας της

Σε ηλικία 102 ετών

01.11.25 , 15:39 Πενθεί η Βίκυ Λέανδρος – Πέθανε ο πατέρας της
Στο πένθος «βυθίστηκε» η Βίκυ Λέανδρος, καθώς ο πατέρας της και καθοδηγητής της στη μουσική, Λεό Λέανδρος, «έφυγε» σε ηλικία 102 ετών. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Πευκί Ευβοίας, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Η Βίκυ Λέανδρος στη μεγάλη της συναυλία στο Ηρώδειο την Παρασκευή 6/9/24 /NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Η Βίκυ Λέανδρος στη μεγάλη της συναυλία στο Ηρώδειο την Παρασκευή 6/9/24 /NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Ο Λεό Λέανδρος, με το πραγματικό όνομα Λέανδρος Παπαθανασίου, υπήρξε τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός με διεθνή αναγνώριση. Υπήρξε ο άνθρωπος πίσω από πολλές από τις πρώτες επιτυχίες της Βίκυς Λέανδρος, μεταξύ των οποίων και το θρυλικό «Après Toi», που χάρισε στη Βίκυ τη νίκη στη Eurovision του 1972 εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο.

Vintage: Η 20χρονη Βίκυ Λέανδρος φωτογραφίζεται πάνω σε καπό αυτοκινήτου

Ο ίδιος συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ο Ντέμης Ρούσος και η Νάνα Μούσχουρη, αφήνοντας το στίγμα του στη διεθνή μουσική σκηνή. Με τη μοναδική ικανότητά του να συνδυάζει τον ελληνικό ήχο με ευρωπαϊκές επιρροές, συνέθεσε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές μελωδίες του δυτικού δημοφιλούς ρεπερτορίου.

Βίκυ Λέανδρος: «Σπάει» τη σιωπή της για το εξώδικο του πατέρα της

Παρά την αποχώρησή του από τη μουσική σκηνή το 1983, επέστρεψε στα στούντιο στα τέλη της δεκαετίας του ’90 αποκλειστικά για τρεις δίσκους της κόρης του. Οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων του ξεπέρασαν τα 120 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το καλοκαίρι του 2024 είχε προκαλέσει συζητήσεις με γραπτή δήλωση, αποστέλλοντας εξώδικο στην κόρη του Βίκυ Λέανδρος, απαγορεύοντάς της να ερμηνεύσει τα τραγούδια του στη συναυλία της στο Ηρώδειο, επικαλούμενος την παράλειψη αναφοράς του ονόματός του, γεγονός που, όπως υποστήριζε, προσέβαλε τα δικαιώματά του ως δημιουργού.

 

Πέρα από τη μουσική του πορεία, ο Λέανδρος υπήρξε και ο πρώτος ερμηνευτής του ύμνου του Παναθηναϊκού, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στη μουσική όσο και στον αθλητικό κόσμο.

