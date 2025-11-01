Kia PV5 Cargo: Έκανε φορτωμένο 693,38 με μια φόρτιση

Η Kia έγραψε ιστορία, θέτοντας ένα νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την πλήρως ηλεκτρική αυτονομία (AER). Το Kia PV5 Cargo, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα (eLCV) της μάρκας και μέρος της πρωτοποριακής σειράς Platform Beyond Vehicle (PBV), κατέρριψε επίσημα έναν τίτλο GUINNESS WORLD RECORDS™ για την επίτευξη: «Η μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ένα ελαφρύ ηλεκτρικό van με μπαταρία με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο με μία μόνο φόρτιση είναι 693,38 χλμ».

Η έκδοση PV5 Cargo Long Range 4-θυρο, με μπαταρία 71,2 kWh, χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή με μέγιστο επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο 665 κιλών. Κάλυψε 693,38 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για την απόδοση και την αντοχή στην κατηγορία των eLCV. Η οδήγηση-ρεκόρ πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 κάτω από πραγματικές συνθήκες σε δημόσιους δρόμους βόρεια της Φρανκφούρτης στη Γερμανία.

Η διαδρομή σχεδιάστηκε προσεκτικά για να αναπαράγει την καθημερινή πραγματικότητα των εργασιών παράδοσης και logistics. Σε έναν αστικό και εξωαστικό κύκλο 58,2 χιλιομέτρων, το PV5 Cargo αντιμετώπισε φανάρια, διασταυρώσεις, κυκλικούς κόμβους και τυπική κυκλοφορία στην πόλη - αντικατοπτρίζοντας τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οδηγοί logistics καθημερινά. Επιπλέον, το van αντιμετώπισε επανειλημμένα μια υψομετρική αύξηση περίπου 370 μέτρων, ολοκληρώνοντας τον κύκλο 12 φορές μεταφέροντας το πλήρες ωφέλιμο φορτίο του και τελικά σταμάτησε στον δωδέκατο κύκλο.

Στο τιμόνι του PV5, που σημείωσε το ρεκόρ, βρισκόταν ο George Barrow, ένας αναγνωρισμένος δημοσιογράφος επαγγελματικών οχημάτων που ειδικεύεται στα van, και ο Christopher Nigemeier, ανώτερος μηχανικός στο Τεχνικό Κέντρο της Hyundai Motor Europe (HMETC). Ο βραβευμένος δημοσιογράφος έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη LCV. Είναι επίσης μέλος της κριτικής επιτροπής του βραβείου International Van of the Year (IVOTY) από το 2016, εκπροσωπώντας το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Nigemeier κατέχει πτυχία μηχανολόγου μηχανικού και είναι μέλος της ομάδας ανάπτυξης του PV5.