Τιτανικός: Ο εφιάλτης των εγκλωβισμένων μέσα στο υποβρύχιο

Σε πραγματικό εφιάλτη εξελίσσεται η εξαφάνιση του υποβρυχίου με τους πέντε επιβαίνοντες στα νερά του Ατλαντικού. Όσο κυλούν οι ώρες, το οξυγόνο τους λιγοστεύει. Κάποιοι θόρυβοι που ακούστηκαν κάτω απο το νερό αναπτερώνουν λίγο τις ελπίδες ότι ακόμα οι άνθρωποι μεσα στο βαθυσκάφος είναι ζωντανοί.

Οι τελευταίες εικόνες του «Titan» λίγα λεπτά πριν χαθεί στην άβυσσο του Βόρειου Ατλαντικού

Ασταμάτητες είναι οι έρευνες. Πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που έχει γίνει ποτέ σε τόσο μεγάλα βάθη.

Τον απόλυτο εφιάλτη ζουν οι πέντε άνθρωποι μεσα στο υποβρύχιο

Τα χτυπήματα ακούγονται κάθε 30 λεπτά στην περιοχή γύρω απο το ναυάγιο του Τιτανικού. Ίσως είναι σημάδι ζωής απο τους επιβαίνοντες.

«Τουλάχιστον θα μπορούσαν να πάρουν τις κούπες τους και να χτυπήσουν στα τοιχώματα του υποβρυχίου» είπε ο φυσικός Μάικλ Γκίλεν.

Για τον απόλυτο εφιάλτη μιλούν οι ειδικοί όταν περιγράφουν τις συνθήκες που βιώνουν οι πέντε άνθρωποι μεσα στο υποβρύχιο.

Το οξυγόνο λιγοστεύει, οι κρίσεις πανικού αυξάνονται. Σκοτάδι παντού και παγωνιά, βυθισμένοι κάτω από τεράστιους όγκους νερού, χωρίς διέξοδο.

Όπως λέει ο Μάικ Ράις, πρώην ταξιδιώτης του βαθυσκάφους, το φινιστρίνι είναι μόλις στο μέγεθος του παράθυρου ενός μικρού πλυντηρίου ρούχων.

Μιλώντας για τις συνθήκες στα βάθη του Ωκεανού, ο απόστρατος αντιναύαρχος του βρετανικού ναυτικού, Chris Parry δήλωσε: «Είναι εντελώς σκοτεινά εκεί κάτω. Μπορείς να δεις μόνο περίπου 20 πόδια μπροστά σου με τους προβολείς. Υπάρχουν πολύ ισχυρά ωκεάνια ρεύματα που σε σπρώχνουν».

«Βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση και ο χρόνος τρέχει. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας και των υποβρυχίων, μέχρι την Πέμπτη θα έχουν ξεμείνει από οξυγόνο. Το νερό είναι πολύ βαθύ. Είναι σαν μια επίσκεψη σε έναν άλλο πλανήτη. Είναι ένα περιβάλλον χωρίς ήλιο, ψυχρό και με υψηλή πίεση», σημείωσε ο ίδιος.

Την ίδια ώρα, οι τελευταίες ελπίδες εναποτίθενται σε ένα γαλλικό ρομπότ που μπορεί να καταδυθεί σε βάθος 6.000 μέτρων και το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του τουριστικού υποβρύχιου.

Το μη επανδρωμένο ρομπότ Victor 6000 μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση του υποβρύχιου, εάν έχει παγιδευτεί σε κάποιο σημείο, ανέφερε ο χειριστής του.

Το γαλλικό ρομπότ έχει τηλεκατευθυνόμενους βραχίονες με το οποίους μπορεί να κόψει καλώδια ή να κάνει άλλες μανούβρες για να απελευθερώσει κάποιο ακινητοποιημένο σκάφος. Μπορεί επίσης να καταδυθεί σε μεγαλύτερο βάθος από όλον τον άλλον εξοπλισμό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο του ναυαγίου, στον βόρειο Ατλαντικό.

Το Victor 6000 αναμένεται να φτάσει αργά το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει ένα περιορισμένο χρονικό παράθυρο για να παράσχει βοήθεια. Το οξυγόνο στο αγνοούμενο βαθυσκάφος αναμένεται ότι θα τελειώσει το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα (μεσημέρι, ώρα Ελλάδας).

«Το Victor δεν είναι ικανό να σηκώσει το υποβρύχιο από μόνο του», εξήγησε ο Ολιβιέ Λεφόρ, ο επικεφαλής των θαλάσσιων επιχειρήσεων του Ifremer, του γαλλικού ωκεανογραφικού ινστιτούτου στο οποίο ανήκει το ρομπότ. Θα μπορούσε όμως να συνδέσει το «Τitan», το αυτοκαταδυόμενο σκάφος βάρους 10 κιλών, με κάποιο πλοίο που θα το έβγαζε στη συνέχεια στην επιφάνεια.

Η επαφή με το «Τitan», στο οποίο επιβαίνουν πέντε άτομα, χάθηκε λίγη ώρα αφότου ξεκίνησε την κατάδυσή του κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, την Κυριακή.

«Το Victor είναι ικανό να κάνει οπτική έρευνα, με όλες τις κάμερες που διαθέτει. Είναι επίσης εξοπλισμένο με βραχίονες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να απεγκλωβίσουν το βαθυσκάφος, εάν έχει μπερδευτεί σε καλώδια ή άλλα αντικείμενα στον βυθό», είπε ο Λεφόρ.

Το Ifremer μετείχε στην ομάδα που εντόπισε το ναυάγιο του Τιτανικού το 1985. Ο Γάλλος εξερευνητής Πολ-Ανρί Ναρζολέ, 77 ετών, που φέρεται ότι είναι μεταξύ των πέντε αγνοούμενων, εργαζόταν παλαιότερα για το Ifremer και ήταν ο κυβερνήτης της ναυαρχίδας του, του υποβρυχίου «Ναυτίλος» που χρησιμοποιήθηκε για να ερευνηθεί το ναυάγιο του Τιτανικού.

Το Ifremer στέλνει στο σημείο το πλοίο Atalante, που μεταφέρει το ρομπότ, κατόπιν αιτήματος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. «Αυτή είναι η λογική των ναυτικών. Η στάση μας είναι: είμαστε κοντά, πρέπει να πάμε», εξήγησε ο Λεφόρ.

