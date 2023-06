Τιτανικός: «Χτυπάνε τα τοιχώματα του υποβρυχίου με τις κούπες τους»

Θρίλερ με τουριστικό υποβρύχιο με πέντε επιβαίνοντες που αγνοείται στον Ατλαντικό / βίντεο AP

Καναδικά αεροπλάνα «έπιασαν» θορύβους κάτω από το νερό στη διάρκεια των επιχειρήσεων για την ανεύρεση του υποβρυχίου που έχει εξαφανισθεί από την Κυριακή με πέντε επιβαίνοντες κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, στον Ατλαντικό Ωκεανό. O χρόνος κυλά αντίστροφα καθώς το οξυγόνο εξαντλείται, κάτι που υπολογίζεται να γίνει αύριο Πέμπτη.

Όπως ανακοίνωσε μέσω του Twitter η αμερικανική Ακτοφυλακή, εντοπίστηκαν θόρυβοι κάτω από το νερό στη ζώνη έρευνας.

Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, «ακούγονταν θόρυβοι από χτύπους μέσα στον τομέα αυτό κάθε 30 λεπτά. Τέσσερις ώρες αργότερα αναπτύχθηκε ένα επιπλέον σύστημα ηχοεντοπισμού σόναρ και οι χτύποι ακούγονταν ακόμα».

Εκτός απ' αυτούς τους θορύβους από χτύπους, «ελήφθησαν επιπλέον ακουστικά σήματα και θα βοηθήσουν να προσανατολιστούν τα μέσα επιφανείας, ενώ διατηρούνται ταυτόχρονα οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες», μετέδωσε από την πλευρά του το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο ένα εσωτερικό έγγραφο της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η ανακάλυψη των θορύβων πυροδότησε νέες ελπίδες ότι οι επιβάτες είναι ακόμη ζωντανοί και ότι θα μπορούσαν να χτυπούν τα τοιχώματα του σκάφους ώστε να μπορούν να εντοπιστούν στο σόναρ - ενδεχομένως με τα κύπελλά τους.

Μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη με την ελπίδα να διασωθούν μέχρι αύριο, Πέμπτη, ένας Αμερικανός, ένας Γάλλος, ένας Βρετανός και δύο Πακιστανοί επιβάτες του τουριστικού υποβρυχίου που κατέβηκε για να επισκεφθεί το ναυάγιο του Τιτανικού σε βάθος 4.000 μέτρων στον βόρειο Ατλαντικό. Η επιχείρηση αυτή έχει κινητοποιήσει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύονται από τον Καναδά και τη Γαλλία.

OceanGate Expeditions, a company that deploys submersibles for deep sea expeditions, has confirmed that one of its submersibles is missing.



Video previously released shows one of the submersibles they use to view the wreck of the Titanic in the Atlantic.https://t.co/6jSmc8jiHw pic.twitter.com/tkuWRNGnD0