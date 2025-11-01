Δέσποινα Σωτηροπούλου: «Ένα πρωινό καλοκαιριού»

Καλοκαιρινές αναμνήσεις και συναίσθημα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.25 , 18:55 Δολοφονία στα Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος δράστης
01.11.25 , 18:30 Σίσσυ Χρηστίδου: Η τρυφερή έκπληξη γενεθλίων που συγκίνησε τον αδερφό της!
01.11.25 , 18:17 Kia PV5 Cargo: Έκανε φορτωμένο 693,38 με μια φόρτιση
01.11.25 , 18:13 Η Ιωάννα Τούνη έβαλε… τα γλέντια μπροστά! Η πιο κεφάτη προετοιμασία νύφης
01.11.25 , 17:15 Δέσποινα Σωτηροπούλου: «Ένα πρωινό καλοκαιριού»
01.11.25 , 17:03 Βεντέτα στην Κρήτη: «Αστακός» τα Βορίζια μετά το μακελειό
01.11.25 , 16:53 Στέφανος Τσιτσιπάς: Στον αγώνα του αδελφού του, Παύλου
01.11.25 , 16:45 ΕΛΤΑ: Παράταση τριών μηνών για τα «λουκέτα» στην περιφέρεια
01.11.25 , 16:12 ΕΛΤΑ: Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων
01.11.25 , 15:45 Έφτασε στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Το πρόγραμμά της
01.11.25 , 15:39 Πενθεί η Βίκυ Λέανδρος – Πέθανε ο πατέρας της
01.11.25 , 14:59 Μακελειό στα Βορίζια με νεκρούς & τραυματίες -Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες
01.11.25 , 14:11 Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη
01.11.25 , 13:29 Hellenic Championship: Ξεκίνησε το ATP 250 της Αθήνας
01.11.25 , 13:16 Η κατάρα του Δούκα του Γιορκ: Από εκτελεσμένους βασιλιάδες έως τον Άντριου
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
40.000 δωρεάν εισιτήρια σε νέους για να γνωρίσουν την Ευρώπη
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
Η Ιωάννα Τούνη έβαλε… τα γλέντια μπροστά! Η πιο κεφάτη προετοιμασία νύφης
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Σίσσυ Χρηστίδου: Η τρυφερή έκπληξη γενεθλίων που συγκίνησε τον αδερφό της!
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Βεντέτα στην Κρήτη: «Αστακός» τα Βορίζια μετά το μακελειό
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δέσποινα Σωτηροπούλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε αντίθεση με την αρμονική και χαρωπή κοινωνία των τζιτζικιών, οι άνθρωποι βυθίζονται όλο και περισσότερο στην απομόνωση και τη μοναξιά τους, προσπαθώντας να κρατήσουν, ότι τους χαρίζει χαρά. Εκείνο το λίγο, μα που τους δίνει ώθηση για να συνεχίσουν. Έστω κι αν κάποιες στιγμές νοιώθουν, ότι βρίσκονται στην τελική ευθεία για την έξοδό τους. 

Δέσποινα Σωτηροπούλου: «Ένα πρωινό καλοκαιριού»


Η δημιουργός  του podcast <ΕΝΑ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ> δημοσιογράφος και συγγραφέας Δέσποινα Σωτηροπούλου, που διακρίθηκε ανάμεσα στα δέκα ελληνόφωνα podcast που προκρίθηκαν στο διαγωνιστικό τμήμα του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματοράφου Θεσσαλονίκης, περιπλανιέται από τη σιωπηρή της γειτονιά, από την αλλοτινή Κοκκινιά του Μπλόκου, στον ποταμό Ερύμανθο της Ηλείας, στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και στον Κούνο της Μάνης για να συναντήσει τη σοφία της αληθινής ζωής, μέσα από τις αφηγήσεις τεσσάρων γυναικών στο απόγειο της ζωής τους. 

Με τη Βάγενα στην Επίδαυρο

Με τη Βάγενα στην Επίδαυρο

Η 90 χρόνων Αννούλα στην γειτονιά του Μπλόκου της Παλιάς Κοκκινιάς, σαν αηδόνι για χρόνια τραγουδούσε. Πέρασε αποχωρισμούς, φτώχια και σκληρό αγώνα επιβίωσης μα πάντα τραγουδούσε. <Ότι ήθελα να πω, το έλεγα με το τραγούδι μου> Μονάχα έτσι, με την ψύχα αντάμωνε της ψυχής της. Ο κορονοιός όμως και οι αποκλεισμοί την περιόρισαν.

Με τη Νίκη στον ποταμό Ερύμανθο

Με τη Νίκη στον ποταμό Ερύμανθο

Οι παλαιοί γείτονες έφυγαν από τη ζωή κι εκείνη η ανείπωτη λαχτάρα της να τραγουδά, λύγισε. Μονάχα σαν την επισκέπτεται η εγγόνα της αναπτερώνει κι εκεί με κόμπους στη φωνή, το τραγούδι πάλι ξεκινά. <Βλέπεις κανέναν άνθρωπο εδώ γύρω; Πώς να τραγουδήσω; Για ποιον να τραγουδήσω;> Μια σταλιά γυναίκα με μακριά ίσα μαλλιά, απέμεινε τα τελευταία χρόνια η Αννούλα.

Η 95χρονη Νίκη, μια ζωή δίπλα από τον ποταμό Ερύμανθο την πέρασε. Ανάμεσα σε παιδιά και εγγόνια μέχρι και σήμερα, το μόνο που ποθεί είναι να βουτήξει ξανά στον ποταμό της. <Τούμπες έφερνα μέσα του, εγώ που με βλέπεις…> Κάθε που μιλά γι αυτόν, το πρόσωπό της άλλη παίρνει όψη. Κι ας είναι όλη της τη ζωή εκεί. Κι ας ακούει το γουργουρητό ή το μούγκρισμά του. Ανήμπορη από τα χρόνια της περιμένει στις όχθες του. Κάποιος επισκέπτης να της δώσει σημασία και να αρχίσει να θυμάται… Τότε που ψάρευε πέστροφες, τότε που βουτούσε από το πρωί ως το βράδυ, τότε που ένοιωθε γερή και δυνατή. <Ο ποταμός ίσα κάτω πάει, παιδάκι μου κι εμείς; Ίσα πάνω. Τι να κάνουμε;  Έτσι είναι η ζωή. Να ξανάρθεις…> 

Με την Αννούλα στο μπλόκο της Κοκκινιάς

 Με την Αννούλα στο μπλόκο της Κοκκινιάς

Η  κυρά Βάγενα, γνωστή στην Επιδαύρεια γη από τις νοστιμιές της κουζίνας της, όλα της τα χρόνια τα πέρασε μαγειρεύοντας για τους επισκέπτες στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Σήμερα, στα 85 της χρόνια είναι τόσο χορτάτη από τη ζωή της, που αν και με κούραση πολύ ήταν, ωστόσο εκείνη νοιώθει αρχόντισσα ανάμεσα στην αγάπη των ανθρώπων της. Μια γυναίκα που δεν τη φοβίζει ο θάνατος, που αντέχει ακόμα να μαγειρεύει και να γυρίζει στα μποστάνια της μα που τρέμει την ενδεχόμενη αναπηρία. <Το θάνατο όλοι τον χρωστάμε. Δε θέλω να ζήσω και να είμαι ανήμπορη. Δεν τη θέλω εγώ τέτοια ζωή. Να φύγω όρθια. Αυτό, παρακαλώ> 

Και η 80χρονη Μαρία του Κούνου, στην αποσκιερή και μακρινή Μάνη. Μοιρολογούσε για χρόνια… Κάθε που το μοιρολόι έπιανε, λυγίζανε τα βλέφαρά της. Στην ψυχή θαρρείς έμπαινε του νεκρού και αντί αυτού τραγουδούσε. Μια γυναίκα που ζει μόνη της και το ευχαριστιέται. Που και που θυμάται ιστορίες και μοιρολόγια και τα διηγείται στα εγγόνια της, σαν την επισκέπτονται τα καλοκαίρια μα από το πυργί της δε φεύγει για κανέναν λόγο. Με τα τσακάλια να ουρλιάζουν δίπλα της κι εκείνη άφοβα να χαμογελά γνωστικά. <Έτσι κάνουν αυτά. Τι να φοβηθώ; Ξέρω. Οι πόρτες χτυπούν από τον αέρα και τα τσακάλια ψάχνουν για νερό. Είκοσι άτομα μεγαλώσαμε μέσα σε αυτές τις δύο κάμαρες. Πως χωρούσαμε; Η αγάπη τα καταφέρνει όλα>

Η Δέσποινα Σωτηροπούλου κατά το καλοκαιρινό οδοιπορικό

Η Δέσποινα Σωτηροπούλου κατά το καλοκαιρινό οδοιπορικό


Τέσσερις γυναίκες βολτάρουν στις ζωές τους, ένα πρωινό καλοκαιριού σε ένα μάθημα ζωής βγαλμένο από τη μοναξιά, τη δύναμη και το ταμπεραμέντο. Για να υπενθυμίσουν, ότι εκείνο που έχει αξία είναι το λίγο…. της χαράς. Όπως τα τζιτζίκια. Που αν και δεν έχουν ούτε ένα ολόκληρο καλοκαίρι δικό τους, ωστόσο τραγουδούν. Μέχρι το τέλος τους.


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΕΝΑ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top