Δολοφονία στα Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος δράστης

Το έγκλημα είχε γίνει στη Γιορτή Κάστανου στο Έλος Κισσάμου

Ελλαδα
Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φονικό Στα Χανιά
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με εντολή ανακριτή και εισαγγελέα, ο 23χρονος από το Έλος Κισσάμου, ο οποίος σκότωσε πυροβολώντας σχεδόν εξ’ επαφής τον 54χρονο συγγενή του κατά τη διάρκεια της γιορτής Κάστανου στο Έλος.

Ο κατηγορούμενος πέρασε την είσοδο του δικαστικού μεγάρου στα Χανιά σήμερα στις 10:00, έχοντας στο πλευρό του τους δικηγόρους Απόστολο Λύτρα και Γιώργο Φραντζεσκάκη, προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του και να απαντήσει στις ερωτήσεις ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Όπως δήλωσε ο κ. Λύτρας, «εξήγησε στην κυρία ανακρίτρια κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το έγκλημα και αυτό που ουσιαστικά είπε είναι ότι βρέθηκε εξ’ απροόπτου, δέχτηκε μια απειλή, κάποιες βρισιές από τον 54χρονο, ενώ έκανε και μία κίνηση με το χέρι και θεώρησε ότι θα βγάλει όπλο και δυστυχώς το όπλο που έφερε ο δράστης μαζί του το χρησιμοποίησε χωρίς να μπορεί να καταλάβει ούτε πού στόχευσε ούτε τίποτα».

Σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους του, ο 23χρονος είναι συντετριμμένος, έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί, το έχει μετανιώσει, «ζήτησε συγγνώμη επανειλημμένως και ζητάει και τώρα και μέσα από τις δικές μας δηλώσεις, συγγνώμη για αυτό που έχει προκαλέσει».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
