Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων

O αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης είπε στον ΣΚΑΪ ότι από Δευτέρα θα σταλούν μέσω gov.gr οι πρώτες κλήσεις με τον νέο ΚΟΚ - Βίντεο ΣΚΑϊ

Από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να καταφτάνουν στους παραβάτες τα πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ που έχουν καταγράψει οι κάμερες κυκλοφορίας.

Όπως είπε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι πρώτες κλήσεις θα σταλούν μέσω της θυρίδας κάθε πολίτη στο gov.gr.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως οι κάμερες θα συμβάλλουν στην τήρηση του νέου ΚΟΚ, ο οποίος ήδη εφαρμόζεται.

«Είμαι αισιόδοξος ότι ο κώδικας θα εφαρμοστεί ακόμη περισσότερο το 2026, διότι ξεκίνησαν οι κάμερες. Είναι μια σταδιακή δουλειά, οι κάμερες αυτές εκπαιδεύονται με αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, δε θέλουμε να στέλνουμε λάθος κλήσεις στους πολίτες», είπε.

Όσο για τον αριθμό των καμερών που ήδη λειτουργούν, ο ίδιος αποκάλυψε ότι «οι πρώτες που έχουν μπει για την εκπαίδευση του συστήματος και από τις οποίες θα έρθουν οι κλήσεις είναι 10 στα λεωφορεία και 10 στην Αττική, όπως και κάποιες στη Θεσσαλονίκη».

«Αυτό το δίκτυο θα επεκτείνεται σταδιακά. Το νομοσχέδιο λέει ότι όλοι οι δήμοι και περιφέρειες της χώρας, αν βάλουν κάμερες έχουν έσοδα για αυτές», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός.