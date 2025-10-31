Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων

Μέσω gov.gr οι λυπητερές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 14:36 Stars System: Μήνας «φωτιά» ο Νοέμβριος με εκπλήξεις και οφέλη
31.10.25 , 14:28 Tα τρία ζώδια του κύκλου που έχουν καλή καρδιά
31.10.25 , 14:23 «Δοκιμασία αποχώρησης»: Συγκίνηση, ένταση και απρόοπτα στο GNTM!
31.10.25 , 14:00 Τα «στοιχειωμένα» σπίτια της Αθήνας - Αστικοί μύθοι και ιστορίες τρόμου
31.10.25 , 13:53 Το σοκ της Μουρίκη στο IQ 160: «Το μωρό, πού πήγε;» - Δείτε sneak preview
31.10.25 , 13:53 Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων
31.10.25 , 13:29 Leapmotor: Διαγωνισμός “Test Drive & Win” έως τις 30 Νοεμβρίου
31.10.25 , 13:26 Κώστας Αρζόγλου: Με την πρώην σύντροφό του στην πρεμιέρα της κόρης τους
31.10.25 , 13:12 Butt Breathing Έρευνα: Δεν είναι αστείο, αναμένεται να βοηθήσει ασθενείς
31.10.25 , 13:02 Παπασταύρου: «Αν δε βρέξει η Αττική θα έχει νερό για τα επόμενα 4 χρόνια»
31.10.25 , 13:01 Cash or Trash: Οι γραβάτες με φιγούρες κινουμένων σχεδίων!
31.10.25 , 12:59 Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: 4+1 συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα
31.10.25 , 12:42 Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου: Η «θυσία» που έκανε για το IQ 160
31.10.25 , 12:35 Black Friday 2025: Έναρξη των μεγάλων εκπτώσεων στην Αμερική
31.10.25 , 12:24 Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
«Δοκιμασία αποχώρησης»: Συγκίνηση, ένταση και απρόοπτα στο GNTM!
Βαλεντίνα vs Έλενα: Ποια από τις δύο παραμένει στη Φάρμα;
7+1 τοξικά συστατικά που «κρύβονται» σε προϊόντα περιποίησης
Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
O αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης είπε στον ΣΚΑΪ ότι από Δευτέρα θα σταλούν μέσω gov.gr οι πρώτες κλήσεις με τον νέο ΚΟΚ - Βίντεο ΣΚΑϊ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να καταφτάνουν στους παραβάτες τα πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ που έχουν καταγράψει οι κάμερες κυκλοφορίας

Έρχονται οι πρώτες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας - Τα 41 σημεία στην Αττική

Όπως είπε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι πρώτες κλήσεις θα σταλούν μέσω της θυρίδας κάθε πολίτη στο gov.gr.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως οι κάμερες θα συμβάλλουν στην τήρηση του νέου ΚΟΚ, ο οποίος ήδη εφαρμόζεται. 

Τροχαία: Σε 100 σημεία θα τοποθετηθούν 388 «έξυπνες» κάμερες

«Είμαι αισιόδοξος ότι ο κώδικας θα εφαρμοστεί ακόμη περισσότερο το 2026, διότι ξεκίνησαν οι κάμερες. Είναι μια σταδιακή δουλειά, οι κάμερες αυτές εκπαιδεύονται με αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, δε θέλουμε να στέλνουμε λάθος κλήσεις στους πολίτες», είπε.

Νέος ΚΟΚ: Αναλυτικά τα πρόστιμα ανά παράβαση - Πότε αφαιρείται η άδεια

Όσο για τον αριθμό των καμερών που ήδη λειτουργούν, ο ίδιος αποκάλυψε ότι «οι πρώτες που έχουν μπει για την εκπαίδευση του συστήματος και από τις οποίες θα έρθουν οι κλήσεις είναι 10 στα λεωφορεία και 10 στην Αττική, όπως και κάποιες στη Θεσσαλονίκη». 

Αυτός είναι ο νέος ΚΟΚ: Tι ίσχυε και τι αλλάζει για κινητό, ζώνη, αλκοόλ

«Αυτό το δίκτυο θα επεκτείνεται σταδιακά. Το νομοσχέδιο λέει ότι όλοι οι δήμοι και περιφέρειες της χώρας, αν βάλουν κάμερες έχουν έσοδα για αυτές», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΚ
 |
ΚΑΜΕΡΕΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ
 |
ΚΛΗΣΕΙΣ
 |
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top