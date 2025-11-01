Σίσσυ Χρηστίδου: Η τρυφερή έκπληξη γενεθλίων που συγκίνησε τον αδερφό της!

Οικογενειακές στιγμές και συγκίνηση

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μια ξεχωριστή μέρα για τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον αδερφό της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου αποτελεί μια ιδιαίτερη ημέρα για τη Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς γιορτάζει τα γενέθλια του αγαπημένου της αδερφού, Γιάννη.

Σίσσυ Χρηστίδου: «Κι εμένα η γιαγιά μου «Χ» είχε δει στο φλιτζάνι μου»

Η παρουσιάστρια, που μας κρατά συντροφιά μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», φρόντισε να κάνει αυτή την ημέρα αξέχαστη για τον Γιάννη, ετοιμάζοντας μια τρυφερή έκπληξη.

Σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο που μοιράστηκε στα social media, η Σίσσυ απαθανατίζει τη στιγμή που ο αδερφός της δέχεται την τούρτα γενεθλίων σε ένα αγαπημένο εστιατόριο, όπου γιόρτασαν μαζί την ξεχωριστή αυτή μέρα.

Μια φωτογραφία, μια αγκαλιά: Η Σίσσυ Χρηστίδου και το γλυκό στιγμιότυπο

Με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, ο Γιάννης απολαμβάνει τη γιορτή, ενώ η Σίσσυ του τραγουδά «Χρόνια πολλά», γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με ζεστασιά και αγάπη.

Σίσσυ Χρηστίδου: Η τρυφερή έκπληξη γενεθλίων που συγκίνησε τον αδερφό της!

Ο Γιάννης Χρηστίδης, που ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, έχει μοιραστεί παλαιότερα σκέψεις για τη σχέση του με την αδερφή του, αποκαλύπτοντας πώς η απόσταση και η ωριμότητα έφεραν πιο κοντά τους δύο αδερφούς, δημιουργώντας έναν δυνατό δεσμό που τους ενώνει μέχρι σήμερα.

ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
