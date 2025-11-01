Σίσσυ Χρηστίδου: «Κι εμένα η γιαγιά μου «Χ» είχε δει στο φλιτζάνι μου»

«Πού ξέρεις εσύ τι κάνω στη ζωή μου;», σχολίασε η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.25 , 14:11 Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη
01.11.25 , 13:29 Hellenic Championship: Ξεκίνησε το ATP 250 της Αθήνας
01.11.25 , 13:16 Η κατάρα του Δούκα του Γιορκ: Από εκτελεσμένους βασιλιάδες έως τον Άντριου
01.11.25 , 12:55 Σίσσυ Χρηστίδου: «Κι εμένα η γιαγιά μου «Χ» είχε δει στο φλιτζάνι μου»
01.11.25 , 12:28 Κρήτη: Μακελειό στα Βορίζια - 3 νεκροί και 15 τραυματίες από ένοπλη επίθεση
01.11.25 , 12:24 «Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area
01.11.25 , 11:52 Hyundai Motor: Ανακηρύχθηκε κορυφαία Mass-Market μάρκα
01.11.25 , 11:49 Λαύριο: Προπονητής ομάδας βόλεϊ ασελγούσε σε ανήλικη αθλήτριά του
01.11.25 , 11:35 Έλενα Μαυρίδου: «Ο έρωτας μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία»
01.11.25 , 11:06 «Είσαι πάντα στην καρδιά μου»: Ο Αρναούτογλου αποθεώνει την Μπεκατώρου
01.11.25 , 10:52 Εύκολες και με λίγες θερμίδες συνταγές με κοτόπουλο
01.11.25 , 10:41 Σάκης Τανιμανίδης: «Μας πέρασαν για τρομοκράτες.Μας πήγαν στα κρατητήρια»
01.11.25 , 10:38 Εξάρχεια: Επίθεση των ΜΑΤ σε πολίτες - Χτύπησαν άνδρα με τεχνητό μέλος
01.11.25 , 10:02 Σαλαμίνα: Τη σκότωσαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με μπουκάλι
01.11.25 , 09:20 ΔΥΠΑ: Άρχισαν οι πληρωμές σε 10.000 νέους επιχειρηματίες
40.000 δωρεάν εισιτήρια σε νέους για να γνωρίσουν την Ευρώπη
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Κρήτη: Μακελειό στα Βορίζια - 3 νεκροί και 15 τραυματίες από ένοπλη επίθεση
Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή Χανογέλα και Πάλι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, η εκπομπή του MEGA, Χαμογέλα και Πάλι, φιλοξένησε μια συζήτηση για έρωτα, καρμικά σημάδια και… φλιτζάνια, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη.

Η ίδια μοιράστηκε στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου την προσωπική της εμπειρία με ένα μαντικό φλιτζάνι της γιαγιάς της, που είχε δει τα αρχικά του μέλλοντα συντρόφου της.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η οικογένεια με τα 9 αδέλφια κι η σχέση με τον Μάστορα

«Είναι ο άνθρωπός μου ο Χρήστος, αυτό το ήξερα από όταν τον κοίταξα. Ήξερα ότι υπάρχει μέλλον. Ήξερα ότι με τον άνθρωπο θα περάσω χρόνια και θα μάθω πολλά. Ήταν καρμικό. Δεν πήγα σε κάποια καφετζού, αλλά η γιαγιά μου, που δεν είναι πια στη ζωή, μου είχε βρει τα αρχικά του πριν πολλά χρόνια. Έλεγα “τι λέει μωρέ;”», είχε εξομολογηθεί η Καληφώνη, αναφερόμενη στον τραγουδιστή Χρήστο Μάστορα και τον μελλοντικό γάμο τους.

Καληφώνη: Θέλω να παντρευτώ, ο Χρήστος πιστεύω θα είναι πολύ καλός μπαμπάς

Αφού προβλήθηκε το απόσπασμα στην εκπομπή, η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε με το δικό της χαρακτηριστικό χιούμορ και ζεστασιά, παραλληλίζοντας με τις δικές της εμπειρίες: «Κι εμένα η γιαγιά μου ‘Χ’ είχε δει στο φλιτζάνι μου. Και δεν υπήρχε ‘Χ’… Σκέφτηκα τον Χάρη, τον έρωτά μου στο δημοτικό και σκέφτομαι “λες να τον έχασα μέσα από τα χέρια μου;”. Δεν τα είχαμε, ήμασταν στο δημοτικό. Άλλο ‘Χ’ από τη ζωή μου δεν έχει περάσει…»

 

Η συζήτηση δε θα μπορούσε να μείνει εκεί.

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου σχολίασε πως ίσως το «Χ» βρίσκεται στο μέλλον, ενώ ο Παύλος Σταματόπουλος πρόσθεσε παιχνιδιάρικα: «Δεν πρέπει να πάψουμε να ελπίζουμε για εσένα».

Η Σίσσυ απάντησε χαριτολογώντας: «Πού ξέρεις εσύ τι κάνω στη ζωή μου;», δείχνοντας πως η προσωπική της ζωή παραμένει διακριτική.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
 |
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΛΗΦΩΝΗ
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top