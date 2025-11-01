Σίσσυ Χρηστίδου: «Κι εμένα η γιαγιά μου «Χ» είχε δει στο φλιτζάνι μου»

Το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, η εκπομπή του MEGA, Χαμογέλα και Πάλι, φιλοξένησε μια συζήτηση για έρωτα, καρμικά σημάδια και… φλιτζάνια, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη.

Η ίδια μοιράστηκε στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου την προσωπική της εμπειρία με ένα μαντικό φλιτζάνι της γιαγιάς της, που είχε δει τα αρχικά του μέλλοντα συντρόφου της.

«Είναι ο άνθρωπός μου ο Χρήστος, αυτό το ήξερα από όταν τον κοίταξα. Ήξερα ότι υπάρχει μέλλον. Ήξερα ότι με τον άνθρωπο θα περάσω χρόνια και θα μάθω πολλά. Ήταν καρμικό. Δεν πήγα σε κάποια καφετζού, αλλά η γιαγιά μου, που δεν είναι πια στη ζωή, μου είχε βρει τα αρχικά του πριν πολλά χρόνια. Έλεγα “τι λέει μωρέ;”», είχε εξομολογηθεί η Καληφώνη, αναφερόμενη στον τραγουδιστή Χρήστο Μάστορα και τον μελλοντικό γάμο τους.

Αφού προβλήθηκε το απόσπασμα στην εκπομπή, η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε με το δικό της χαρακτηριστικό χιούμορ και ζεστασιά, παραλληλίζοντας με τις δικές της εμπειρίες: «Κι εμένα η γιαγιά μου ‘Χ’ είχε δει στο φλιτζάνι μου. Και δεν υπήρχε ‘Χ’… Σκέφτηκα τον Χάρη, τον έρωτά μου στο δημοτικό και σκέφτομαι “λες να τον έχασα μέσα από τα χέρια μου;”. Δεν τα είχαμε, ήμασταν στο δημοτικό. Άλλο ‘Χ’ από τη ζωή μου δεν έχει περάσει…»

Η συζήτηση δε θα μπορούσε να μείνει εκεί.

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου σχολίασε πως ίσως το «Χ» βρίσκεται στο μέλλον, ενώ ο Παύλος Σταματόπουλος πρόσθεσε παιχνιδιάρικα: «Δεν πρέπει να πάψουμε να ελπίζουμε για εσένα».

Η Σίσσυ απάντησε χαριτολογώντας: «Πού ξέρεις εσύ τι κάνω στη ζωή μου;», δείχνοντας πως η προσωπική της ζωή παραμένει διακριτική.