Καληφώνη: Θέλω να παντρευτώ, ο Χρήστος πιστεύω θα είναι πολύ καλός μπαμπάς

«Είναι μια άμυνα να φαίνομαι ξινή και ψυχρή»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες της νέας γενιάς. Όμορφη, με έντονη προσωπικότητα και ενεργή παρουσία στα social media.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το σχόλιο του Χρήστου Μάστορα στο βίντεό της

Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, αναμένεται να ανέβει στο κανάλι του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο YouTube η συνέντευξή της, όπου η ίδια μιλά για τη ζωή της και τα όνειρα που κάνει για το μέλλον. Ωστόσο, ένα μικρό απόσπασμα από τη συζήτηση κυκλοφόρησε στα social media.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το πάρτι γενεθλίων της - Το βίντεο του Χρήστου Μάστορα

Σε αυτό το βίντεο, η Γαρυφαλλιά αποκαλύπτει πτυχές της προσωπικότητάς της που μέχρι τώρα δεν είχε δείξει. «Είναι μια άμυνα να φαίνομαι ξινή και ψυχρή. Είναι σαν να είμαι δύο άνθρωποι», παραδέχεται, εξηγώντας πως πίσω από την «ψυχρή» εικόνα της κρύβεται μια πιο ευαίσθητη και ευάλωτη πλευρά.

 

@anesteathepodcast Αυριο 30/10 18:00 @Garifalia.kalifoni✨ x #anesteathepodcast Μου του ζητούσατε εδώ και καιρό! ❤️ Είναι «κλειστή και απόμακρη» ή όλο αυτό είναι άμυνα; Την έχουν προδώσει; Θα παντρευτεί σύντομα; Είναι ο Χρήστος Μάστορας ο άντρας της ζωής της; Πώς είναι να μεγαλώνεις σε μια οικογένεια με 9 αδέλφια; Έχει αυτοπεποίθηση; Αυτά — κι ακόμα περισσότερα — αύριο στις 18:00 στο YouTube! #viral #anestisteatime #tiktokgreece #podcast ♬ original sound - anesteathepodcast

Η ίδια εξομολογείται πως τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, δουλεύοντας πολύ με τον εαυτό της:
«Έχω δει τρομερή εξέλιξη σε εμένα, στον τρόπο που σκέφτομαι, που αντιμετωπίζω τις καταστάσεις. Εγώ ήμουν 0-100», λέει χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση, φυσικά, δε θα μπορούσε να μην έρθει τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, με τον οποίο είναι μαζί τα τελευταία χρόνια. Η Γαρυφαλλιά μίλησε με αγάπη και θαυμασμό για εκείνον, αποκαλύπτοντας: «Πιστεύω θα είναι πολύ καλός μπαμπάς ο Χρήστος. Θέλω να παντρευτώ, έχω πάει 30».

Μάστορας: «Τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον ένιωθα αν γινόμουν πατέρας»

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Χρήστος Μάστορας δεν έκρυψε πως η ιδέα της πατρότητας είναι κάτι που θα μπορούσε να του προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και χαρά: «Έχοντας βιώσει αρκετά συναρπαστικά πράγματα στη ζωή μου, νομίζω πως τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον έπαιρνα αν γινόμουν πατέρας κάποια στιγμή και δεν σου το λέω επειδή θέλω ή το επιδιώκω, αλλά επειδή νομίζω ότι βιολογικά είμαστε κάπως κουρδισμένοι να γεμίζουμε χαρά με το να εξασφαλίζουμε την επιβίωση του είδους μέσα από την αναπαραγωγή».

Με χιούμορ προσθέτει: «Όλοι οι φίλοι μου που έχουν γίνει γονείς λένε ότι είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Καμιά φορά αναρωτιέμαι: μήπως είναι συνωμοσία για να σε πείσουν να μπεις κι εσύ στο “club” και μετά σε κοροϊδεύουν;»

 

