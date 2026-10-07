Αλκέτ Ριζάι: Πιθανόν να διέφυγε σε Αλβανία ή Κόσοβο

Μαρτυρία ότι κατάφερε να ξεφύγει ως αστυνομικός

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Ρεπορτάζ για την απόδραση του Αλκέτ Ριζάι - Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλκέτ Ριζάι πιθανόν να έχει διαφύγει σε Αλβανία ή Κόσοβο μετά την άδεια που του δόθηκε.
  • Η εξαφάνιση του Ριζάι σχετίζεται με επεισόδιο πυροβολισμών σε beach bar στην Ανάβυσσο.
  • Ένας 27χρονος Αφγανός φύλακας του beach bar έχει συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
  • Μαρτυρία οδηγού αναφέρει ότι αυτοκίνητο με φάρο παρόμοιο της ΕΛΑΣ ακολούθησε τον Ριζάι μετά το επεισόδιο.
  • Οι πληροφορίες για τη διαφυγή και τη μαρτυρία δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Σε Αλβανία ή Κόσοβο εκτιμούν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση ότι μπορεί να έχει διαφύγει ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού στις 14 Σεπτεμβρίου, μετά τη χορήγηση άδειας.

Η εξαφάνιση του βαρυποινίτη συνδέεται χρονικά με ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε προηγηθεί μία ημέρα νωρίτερα έξω από beach bar στην Ανάβυσσο.

Αλκέτ Ριζάι: Επίσημα δραπέτης μετά τους πυροβολισμούς σε beach bar

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο Ριζάι είχε μεταβεί στο κατάστημα με το αυτοκίνητό του και μαζί με άτομα της παρέας του. Φέρεται να έβαλε μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση, γεγονός που προκάλεσε την παρατήρηση του ιδιοκτήτη.

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O Αλκέτ Ριζάι

Ακολούθησε έντονη λογομαχία, ενώ στη συνέχεια αρκετοί θαμώνες και εργαζόμενοι βγήκαν έξω από το κατάστημα. Σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι Αρχές, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο και εξετάζεται το ενδεχόμενο να πυροβόλησε, πιθανότατα στον αέρα.

Εμπλοκή του Αλκέτ Ριζάι στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένας 27χρονος Αφγανός, φύλακας του beach bar, ο οποίος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε, με χρήση πυροβόλου όπλου, να τραυματίσει θανάσιμα άλλο άτομο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο περαστικοί, ευτυχώς ελαφρά.

Αλκέτ Ριζάι: Η νέα μαρτυρία για τον αστυνομικό φάρο

Νέα διάσταση στην έρευνα για τη διαφυγή του Ριζάι δίνει μαρτυρία οδηγού που φέρεται να κινείτο στους δρόμους από τους οποίους πέρασε ο βαρυποινίτης μετά το επεισόδιο στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μαρτυρία, από αυτοκίνητο που βρισκόταν πίσω του ενεργοποιήθηκε φάρος που έμοιαζε με εκείνον που χρησιμοποιείται από την ΕΛΑΣ σε συμβατικά οχήματα.

Ο ίδιος οδηγός φέρεται, σύμφωνα με τη μαρτυρία, να κατέθεσε ακόμη ότι ένας από τους επιβάτες του αυτοκινήτου τού μίλησε μέσω μεγαφώνου.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι πληροφορίες για πιθανή διαφυγή προς την Αλβανία ή το Κόσοβο, όπως και η μαρτυρία για το όχημα με τον φάρο και το μεγάφωνο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

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