Στα ελληνικά νησιά έχουν φτάσει, σύμφωνα με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, οι πρώτοι ισραηλινοί αντιαρματικοί πύραυλοι, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων των νησιωτικών περιοχών. Ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου, αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης προμήθειας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για οπλικό σύστημα που μπορεί να μεταφερθεί σχετικά εύκολα και χαρακτηρίζεται από υψηλή ακρίβεια.

Όπως ανέφερε, ανάλογα με τον τύπο του συστήματος που θα επιλεγεί, το βεληνεκές μπορεί να φτάνει περίπου τα 30 ή και τα 40 χιλιόμετρα. Πρόκειται για αντιαρματικούς πυραύλους, οι οποίοι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εναντίον άλλων σταθερών στόχων.

Η επιχειρησιακή τους αξία συνδέεται κυρίως με την ενίσχυση της αποτροπής σε περίπτωση απόπειρας απόβασης, καθώς η δυνατότητα ακριβούς πλήγματος σε μεγάλη απόσταση μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός παράγοντας άμυνας των νησιών.

Η συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ και το «τρίγωνο» με την Κύπρο

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ακόμη ένα δείγμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ. Στη συζήτηση έγινε αναφορά και σε άλλα ισραηλινά συστήματα που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στις αμυντικές δυνατότητες της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Κύπρο και στην απόκτηση του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας Barak, με την εκτίμηση ότι οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη στρατιωτική και αμυντική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Στο επίκεντρο και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η μεταφορά των ισραηλινών αντιαρματικών πυραύλων στα νησιά συνδέεται με την ευρύτερη κατάσταση ασφαλείας στο Αιγαίο και τις κινήσεις των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στην απέναντι ακτή.

Η παρουσία τέτοιων συστημάτων στα νησιά αποτελεί έμπρακτη ενίσχυση της αποτρεπτικής τους ικανότητας. Παράλληλα, έγινε αναφορά στη στρατιωτική παρουσία στα ελληνικά νησιά και στην πάγια ελληνική θέση ότι αυτή συνδέεται με τις υφιστάμενες απειλές ασφαλείας.

Στο επίκεντρο η τουρκική απειλή

Σε ερώτημα που τέθηκε για το κατά πόσο η μεταφορά των πυραύλων στα νησιά σχετίζεται με πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων και με την αναφερόμενη μετακίνηση ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμο, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι η εξέλιξη αφορά πρωτίστως την ενίσχυση της ελληνικής αποτροπής έναντι της Τουρκίας και όχι τόσο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον Ηλία Παπανικολάου, η ανάπτυξη συστημάτων με βεληνεκές της τάξης των 30 χιλιομέτρων δημιουργεί νέα δεδομένα στην άμυνα των νησιών, καθώς επιτρέπει την αντιμετώπιση απειλών πριν αυτές φτάσουν στις ακτές.

Η παρουσία των συγκεκριμένων συστημάτων εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος και ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ.

