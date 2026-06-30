Ερυμάνθεια: Συγκίνηση στη συναυλία «Στης Μνήμης το Φως»

Με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και ισχυρά μηνύματα ιστορικής μνήμης πραγματοποιήθηκε στην Ερυμάνθεια η συναυλία «Στης Μνήμης το Φως», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της καταστροφής του μαρτυρικού χωριού από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, τον Ιούλιο του 1943.

Η κεντρική πλατεία της Ερυμάνθειας γέμισε από κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας. Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν συμβολικό φόρο τιμής στην ιστορία του τόπου, συνδυάζοντας τον πολιτισμό με τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τη Λαμπαδηδρομία Μνήμης, κατά την οποία η φλόγα μεταφέρθηκε συμβολικά μέχρι την πλατεία του χωριού. Εκεί άναψε ο βωμός της μνήμης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ιστορία, οι θυσίες και οι αξίες του τόπου παραμένουν ζωντανές και περνούν από γενιά σε γενιά.

Ξεχωριστή ήταν η ομιλία του δημάρχου Καλαβρύτων και προέδρου του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών, Θανάση Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και στη σημασία της δικαίωσης των μαρτυρικών τόπων και των θυμάτων της κατοχής.

Η μεγάλη συναυλία αποτέλεσε την κορύφωση της βραδιάς, προσφέροντας στιγμές συγκίνησης και υψηλής αισθητικής. Την εκδήλωση προλόγισε η Μιμή Ντενίση, η οποία μίλησε για τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της διατήρησής της μέσα από τον πολιτισμό.

Στη σκηνή ανέβηκαν ο διακεκριμένος συνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, η υψίφωνος Έλενα Κελεσίδη, η ερμηνεύτρια Αθηνά Πολίτη, καθώς και ο Γιώργος Ντάβλας, ο οποίος τίμησε τον τόπο καταγωγής του συμμετέχοντας στη συναυλία.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Γιώργος Παπανδρέου, η Άννα Διαμαντοπούλου, οι δήμαρχοι Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας και Πωγωνίου, καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, συλλόγων και φορέων.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών διακρίσεων σε πρόσωπα που συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάδειξη της ιστορικής παρακαταθήκης της Ερυμάνθειας μέσω της διοργάνωσης. Τιμήθηκαν η Μιμή Ντενίση, ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος και ο Γιώργος Ντάβλας, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και θερμού χειροκροτήματος από το κοινό.