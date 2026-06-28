Στη σύλληψη μίας 32χρονης αλλοδαπής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει στις αποσκευές της μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών μέσω των αεροπορικών μεταφορών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η 32χρονη φέρεται να αποτελεί μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στη χώρα. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, αξιοποιώντας πληροφορίες και πραγματοποιώντας στοχευμένη ανάλυση στοιχείων, κατάφεραν να την εντοπίσουν αμέσως μετά την άφιξή της στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από χώρα του εξωτερικού.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών της αποκαλύφθηκε ότι είχε κρύψει με ιδιαίτερη προσοχή συνολικά 18 νάιλον συσκευασίες, μέσα στις οποίες υπήρχαν 18 κιλά και 590 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, γνωστής ως skunk.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι η ποσότητα των ναρκωτικών προοριζόταν για περαιτέρω διακίνηση στη Ρόδο, όπου εκτιμάται ότι θα διοχετευόταν στην παράνομη αγορά.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνδυασμό πληροφοριών, διασταυρώσεων στοιχείων και ειδικής διαδικασίας αξιολόγησης επιβατών (profiling), μέθοδο που εφαρμόζουν οι αστυνομικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό ύποπτων μεταφορών ναρκωτικών μέσω αεροδρομίων.

Η μεγάλη ποσότητα κάνναβης κατασχέθηκε, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και άλλα άτομα που ενδεχομένως συμμετείχαν στο ίδιο κύκλωμα διακίνησης.

Σε βάρος της 32χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και, μετά τη σύλληψή της, οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας, με στόχο την αποτροπή εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και την εξάρθρωση οργανωμένων κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στη διακίνησή τους.