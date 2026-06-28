Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 29/06/2026 – 05/07/2026

Η εβδομάδα που κλείνει τον Ιούνιο και ανοίγει τον Ιούλιο φέρνει έντονη κινητικότητα στα ερωτικά, αλλά όχι απαραίτητα με τον πιο προβλέψιμο τρόπο. Αρχικά, ο ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο από τις 29/06/2026 και για τις επόμενες τρεις εβδομάδες ξυπνά συναισθήματα, παλιές ιστορίες και εκκρεμότητες που ζητούν απαντήσεις. Πρόσωπα από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψουν, παλιές συζητήσεις να έρθουν ξανά στο προσκήνιο ή μια σχέση να περάσει από φάση επανεξέτασης. Παράλληλα, ζητήματα γύρω από το σπίτι, τη συμβίωση, την οικογενειακή ζωή ή βαθύτερες ανάγκες συναισθηματικής ασφάλειας μπορεί τώρα να ζητήσουν ξεκαθαρίσματα. Είναι μια περίοδος που μας κάνει να κοιτάξουμε πιο βαθιά τι νιώθουμε και τι έχουμε πραγματικά ανάγκη από μια σύνδεση. Καλό είναι να αποφύγουμε βιαστικές αποφάσεις, παρορμητικές κουβέντες και κινήσεις που γίνονται μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, γιατί πολλά τώρα χρειάζονται χρόνο για να φανούν πιο καθαρά. Ανακαλύψτε ποιες σημαντικές όψεις έχετε καθημερινά και τι σημαίνουν κάνοντας εγγραφή στη συνδρομητική υπηρεσία μου προσωπικών προβλέψεων πατώντας εδώ.

Από τις 30/06/2026 ο Δίας περνά στον Λέοντα και αλλάζει την ατμόσφαιρα, φέρνοντας περισσότερο πάθος, φλερτ, εξωστρέφεια και ανάγκη για έκφραση των επιθυμιών μας. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αστρολογικές αλλαγές της χρονιάς, καθώς εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο εξέλιξης σε θέματα έρωτα, δημιουργίας και προσωπικής έκφρασης. Οι γνωριμίες αυξάνονται, η διάθεση για έρωτα δυναμώνει και πολλοί μπορεί να νιώσουν ότι κάτι νέο αρχίζει να γεννιέται. Την ίδια μέρα, η Πανσέληνος στον Αιγόκερω έρχεται να κορυφώσει καταστάσεις και να φέρει σημαντικές αποφάσεις γύρω από σχέσεις, δεσμεύσεις και το κατά πόσο μια σύνδεση έχει πραγματική βάση. Το τετράγωνο της με Κρόνο και Ποσειδώνα δείχνει ότι η πραγματικότητα συγκρούεται με τις προσδοκίες και αυτό σημαίνει ότι οι ψευδαισθήσεις μπορεί να διαλυθούν, τα όρια να δοκιμαστούν και οι αλήθειες να γίνουν πιο ξεκάθαρες, ακόμα κι αν είναι επίπονες για κάποιους.

Ο Ιούλιος μας υποδέχεται με το τετράγωνο Δία-Χείρωνα, μια όψη που μας δείχνει πως μαζί με την ανάγκη να αφεθούμε, ενεργοποιούνται και ανασφάλειες όπως φόβος απόρριψης, ευαλωτότητα ή το ερώτημα αν αξίζει να ξαναδοκιμάσουμε. Ωστόσο, αυτή η όψη δεν φέρνει μόνο ένταση, αφού μπορεί να λειτουργήσει και θεραπευτικά, βοηθώντας μας να αναγνωρίσουμε πληγές, να τις δουλέψουμε και να ανοίξουμε τον δρόμο για πιο ουσιαστικές και αληθινές συνδέσεις.

Το πιο εκρηκτικό κομμάτι έρχεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον Άρη σε σύνοδο με τον Ουρανό για πρώτη φορά στους Διδύμους (04/07/2026) και στη συνέχεια τις θετικές του όψεις με τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα (05/07/2026). Αυτές οι όψεις φέρνουν ξαφνικά γεγονότα, κεραυνοβόλες εξελίξεις, απρόβλεπτα μηνύματα, δυνατές αποκαλύψεις και έντονη ερωτική χημεία. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα προσθέτει ρομαντισμό, ευαισθησία, φαντασία και μια πιο ονειρική διάσταση στις επαφές, ενώ το τρίγωνο με τον Πλούτωνα ενισχύει το πάθος, τον μαγνητισμό και τη βαθιά επιθυμία για ουσιαστική ένωση. Μια σχέση μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση από τη μια στιγμή στην άλλη ή μια γνωριμία να ξεκινήσει πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμένατε. Είναι εβδομάδα έντασης, πάθους και ανατροπών και το μόνο σίγουρο είναι πως τίποτα δεν θα μείνει ακριβώς όπως ήταν.

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τις ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 29/06/2026 – 05/07/2026 για τα 12 ζώδια στο asibiliou.gr