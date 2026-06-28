Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 29/06/2026 – 05/07/2026

Οι προβλέψεις της Άσης Μπήλιου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.06.26 , 16:00 Αυτό είναι το πιο hot γυνακείο καρέ για το καλοκαίρι του 2026
28.06.26 , 15:36 Ελένη Μενεγάκη: Συνεχίζει τις διακοπές της στην Ιταλική Ριβιέρα
28.06.26 , 15:28 Nέα Ερυθραία: Έχασε τη ζωή του μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητό του
28.06.26 , 15:16 Σέρρες: Η μέγιστη ποινή στον ανήλικο που σκότωσε τον 17χρονο Άγγελο
28.06.26 , 15:05 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 29/06/2026 – 05/07/2026
28.06.26 , 14:51 Γαλλία: Συντριβή αεροσκάφους με αλεξιπτωτιστές - 11 νεκροί
28.06.26 , 14:41 Φωτιά στην Κόρινθο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
28.06.26 , 14:00 Οι άνθρωποι που σε γερνούν πρόωρα (και δεν είναι οι ερωτικοί σύντροφοι)
28.06.26 , 13:15 Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Μέσι: Το νέο ρεκόρ που κατέρριψε!
28.06.26 , 12:58 Χρυσός: Γιατί «κατρακύλησε» η τιμή του τους τελευταίους μήνες
28.06.26 , 12:58 Βασάλος: Έξαλλος με τις φήμες περί χωρισμού από τη Δανάη Βαρθολομάτου
28.06.26 , 12:43 Φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Εξερράγη ηλεκτρικό πατίνι!
28.06.26 , 12:37 Κυνηγά «colpo grosso» με Χουάνγκ κορυφαία ελληνική ομάδα - Μέχρι 10 εκατ.!
28.06.26 , 12:03 Φωτιές: 5 συλλήψεις για πυρκαγιές από... ηλεκτροκόλληση και μπάρμπεκιου!
28.06.26 , 12:02 Οικονομάκου - Τσερέλα: Η ιδιαίτερη μπομπονιέρα του γάμου τους και το μενού
MasterChef: Παίκτες αποκάλυψαν ότι είναι ζευγάρι στον μεγάλο τελικό!
Ζόζεφιν: «Με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε»
Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης
Χέρι-χέρι στο Κολωνάκι, η Εστρέλλα Νούρι με τον Τόμας Γουόκαπ
Φαίη Σκορδά: «Τρομοκρατήθηκα. Δε θα παντρευτώ ποτέ»
Φαίη Σκορδά: Ο σύντροφός της στο πλευρό της μετά το τέλος του Buongiorno
Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και τη σύζυγό του
Αθηνά Οικονομάκου: «Είσαι σπάνιος... υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω»
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Δεν παρεξήγησα τη δήλωσή της - Ήταν πικάντικο»
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Ερωτικές Προβλέψεις Εβδομάδας 29/06/2026 – 05/07/2026
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η εβδομάδα που κλείνει τον Ιούνιο και ανοίγει τον Ιούλιο φέρνει έντονη κινητικότητα στα ερωτικά, αλλά όχι απαραίτητα με τον πιο προβλέψιμο τρόπο. Αρχικά, ο ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο από τις 29/06/2026 και για τις επόμενες τρεις εβδομάδες ξυπνά συναισθήματα, παλιές ιστορίες και εκκρεμότητες που ζητούν απαντήσεις. Πρόσωπα από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψουν, παλιές συζητήσεις να έρθουν ξανά στο προσκήνιο ή μια σχέση να περάσει από φάση επανεξέτασης. Παράλληλα, ζητήματα γύρω από το σπίτι, τη συμβίωση, την οικογενειακή ζωή ή βαθύτερες ανάγκες συναισθηματικής ασφάλειας μπορεί τώρα να ζητήσουν ξεκαθαρίσματα. Είναι μια περίοδος που μας κάνει να κοιτάξουμε πιο βαθιά τι νιώθουμε και τι έχουμε πραγματικά ανάγκη από μια σύνδεση. Καλό είναι να αποφύγουμε βιαστικές αποφάσεις, παρορμητικές κουβέντες και κινήσεις που γίνονται μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, γιατί πολλά τώρα χρειάζονται χρόνο για να φανούν πιο καθαρά. Ανακαλύψτε ποιες σημαντικές όψεις έχετε καθημερινά και τι σημαίνουν κάνοντας εγγραφή στη συνδρομητική υπηρεσία μου προσωπικών προβλέψεων πατώντας εδώ.

Από τις 30/06/2026 ο Δίας περνά στον Λέοντα και αλλάζει την ατμόσφαιρα, φέρνοντας περισσότερο πάθος, φλερτ, εξωστρέφεια και ανάγκη για έκφραση των επιθυμιών μας. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αστρολογικές αλλαγές της χρονιάς, καθώς εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο εξέλιξης σε θέματα έρωτα, δημιουργίας και προσωπικής έκφρασης. Οι γνωριμίες αυξάνονται, η διάθεση για έρωτα δυναμώνει και πολλοί μπορεί να νιώσουν ότι κάτι νέο αρχίζει να γεννιέται. Την ίδια μέρα, η Πανσέληνος στον Αιγόκερω έρχεται να κορυφώσει καταστάσεις και να φέρει σημαντικές αποφάσεις γύρω από σχέσεις, δεσμεύσεις και το κατά πόσο μια σύνδεση έχει πραγματική βάση. Το τετράγωνο της με Κρόνο και Ποσειδώνα δείχνει ότι η πραγματικότητα συγκρούεται με τις προσδοκίες και αυτό σημαίνει ότι οι ψευδαισθήσεις μπορεί να διαλυθούν, τα όρια να δοκιμαστούν και οι αλήθειες να γίνουν πιο ξεκάθαρες, ακόμα κι αν είναι επίπονες για κάποιους.

Ο Ιούλιος μας υποδέχεται με το τετράγωνο Δία-Χείρωνα, μια όψη που μας δείχνει πως μαζί με την ανάγκη να αφεθούμε, ενεργοποιούνται και ανασφάλειες όπως φόβος απόρριψης, ευαλωτότητα ή το ερώτημα αν αξίζει να ξαναδοκιμάσουμε. Ωστόσο, αυτή η όψη δεν φέρνει μόνο ένταση, αφού μπορεί να λειτουργήσει και θεραπευτικά, βοηθώντας μας να αναγνωρίσουμε πληγές, να τις δουλέψουμε και να ανοίξουμε τον δρόμο για πιο ουσιαστικές και αληθινές συνδέσεις.

Το πιο εκρηκτικό κομμάτι έρχεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον Άρη σε σύνοδο με τον Ουρανό για πρώτη φορά στους Διδύμους (04/07/2026) και στη συνέχεια τις θετικές του όψεις με τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα (05/07/2026). Αυτές οι όψεις φέρνουν ξαφνικά γεγονότα, κεραυνοβόλες εξελίξεις, απρόβλεπτα μηνύματα, δυνατές αποκαλύψεις και έντονη ερωτική χημεία. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα προσθέτει ρομαντισμό, ευαισθησία, φαντασία και μια πιο ονειρική διάσταση στις επαφές, ενώ το τρίγωνο με τον Πλούτωνα ενισχύει το πάθος, τον μαγνητισμό και τη βαθιά επιθυμία για ουσιαστική ένωση. Μια σχέση μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση από τη μια στιγμή στην άλλη ή μια γνωριμία να ξεκινήσει πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμένατε. Είναι εβδομάδα έντασης, πάθους και ανατροπών και το μόνο σίγουρο είναι πως τίποτα δεν θα μείνει ακριβώς όπως ήταν.

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τις ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 29/06/2026 – 05/07/2026 για τα 12 ζώδια στο asibiliou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟ ΖΩΔΙΑ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top