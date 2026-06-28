Οι άνθρωποι που σε γερνούν πρόωρα (και δεν είναι οι ερωτικοί σύντροφοι)

Σύμφωνα με έρευνα οι τοξικοί άνθρωποι μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη γήρανση

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Oι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο, όχι τόσο εξαιτίας των συζύγων τους, όσο των φίλων

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Όλοι ξέρουμε ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη, έχει τα πάνω και τα κάτω της και δεν γίνεται να νιώθεις κάθε μέρα την απόλυτη ευτυχία. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να μην ξεχνάς να φροντίζεις τον εαυτό σου και να του δίνεις όλα όσα χρειάζεται, θέτοντας αυτόν ως προτεραιότητα και όχι άλλους τους άλλους.

Για ποιο λόγο ξεθωριάζουν οι φιλίες σου, όσο μεγαλώνεις;

Μιλώντας για τους άλλους, υπάρχει μία έρευνα που μας ενημερώνει για το πότε γερνάμε πριν από την ώρα μας και δεν οφείλεται σε εμάς τους ίδιους. Όταν έχουμε ανθρώπους στη ζωή μας που την κάνουν πάρα πολύ δύσκολη. Και ενώ όλοι αναγνωρίζουμε ότι οι σχέσεις έχουν και δύσκολες μέρες και δεν γίνεται να περιβαλλόμαστε μόνο από ανθρώπους που μας εξελίσσουν, μπορούμε να αφαιρέσουμε από τη ζωή μας εκείνους που είναι πραγματικά τοξικοί.

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Η έρευνα που έγινε σε 2.345 ανθρώπους, από 18 έως 104 ετών, αφορούσε τις σχέσεις τους με τους υπόλοιπους ανθρώπους, πώς νιώθουν και ποιοι τους δυσκολεύουν περισσότερο. Στη συνέχεια, πήραν δείγματα από το σάλιο τους για να μελετήσουν τα συστατικά που μεταβάλλονται ανάλογα με την ηλικία και βρήκαν τρόπο να τα συσχετίσουν με το θέμα συζήτησης.

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Απεδείχθη λοιπόν ότι οι άνθρωποι που τους δυσκολεύουν περισσότερο, κοινώς είναι τοξικοί επιταχύνουν το γήρας κατά 1.5% και έκαναν τα κύτταρά τους να δείχνουν γερασμένα 9 μήνες μεγαλύτερα από την πραγματική βιολογική ηλικία τους. Τα δύο ενδιαφέροντα ευρήματα που προέκυψαν είναι ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο και όχι τόσο εξαιτίας των συζύγων τους όσο των φίλων και του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Αν και μιλάμε πολύ για το ασφαλές περιβάλλον που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας, ξεχνάμε ότι κάποιοι εξ αυτών μπορεί να γίνουν πραγματικά επιβλαβείς για εμάς και να μας γεράσουν πρόωρα. Με το 30% των ενηλίκων να αναφέρει ότι υπάρχει σίγουρα κάποιος τοξικός άνθρωπος στον κύκλο τους (πιθανώς και ο σύντροφος), ίσως το focus μας πρέπει να στραφεί εκεί και όχι στο άγχος της δουλειάς.

Γιατί μας επηρεάζουν τόσο οι τοξικοί άνθρωποι;

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Πρακτικά, τα υψηλά επίπεδα άγχους που μας προκαλούν, εκκρίνουν κορτιζόλη, που οδηγεί σε φλεγμονές και αυτές σε γήρανση του οργανισμού. Είναι προφανές ότι κάποιες σποραδικές συναντήσεις με τοξικούς ανθρώπους δεν μας επηρεάζουν, ωστόσο αν βρίσκονται στην καθημερινότητά μας, είναι δύσκολο να μην έχουν δυνατή επιρροή πάνω μας.

Πώς γίνεται να μην σε γερνά πρόωρα ένας τοξικός σύντροφος;

ageing

Σύμφωνα με την έρευνα, οι σύζυγοι και οι σύντροφοι επηρεάζουν τις γυναίκες λιγότερο. Αν αναλογιστείς όμως την ενδοοικογενειακή βία και τις γυναικοκτονίες, πώς γίνεται να είναι κάτι τέτοιο αληθές; Σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμα και μία τοξική σχέση μπορεί να έχει καλές στιγμές, γιατί ο έρωτας και η αγάπη είναι κομμάτια μίας ερωτικής σχέσης, ακόμα και όταν είναι τοξική. Επίσης μας δίνουν κάποια σταθερότητα και ασφάλεια, μέσα από τις ρουτίνες και το πρόγραμμα. Άρα τα πράγματα περιπλέκονται γιατί μιλάμε για μία σχέση που σου κάνει κακό, αλλά που τελικά δεν είναι εκείνη η πηγή της πρόωρης γήρανσης εξαιτίας του άγχους.

Πηγή άρθρου Allyou.gr

Συντάκτης: Κλέλια Φατούρου

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