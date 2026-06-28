Voge: Δείτε τις νέες χαμηλότερες τιμές

Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει αλλά το δικό σου καλοκαίρι βρίσκεται εκεί έξω, στον αγαπημένο σου προορισμό. Τρεις πανίσχυροι σύμμαχοι της Voge σε περιμένουν να αλλάξεις τους κανόνες της καθημερινότητας. Με 300€ έκπτωση και εξόφληση σε 12 άτοκες δόσεις με κάρτα για τα τρία μοντέλα της σειράς SR, η απόδραση από τους έντονους αστικούς ρυθμούς γίνεται πραγματικότητα.

Δείτε εδώ τις προσφορές:

SR16 2.345€ (από 2.645€)

SR1 2.395€ (από 2.695€)

SR3 3.695€ (από 3.995€)

H προσφορά της αντιπροσωπείας Mototrend SA ισχύει έως 31/8/2026 για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων ή μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων.