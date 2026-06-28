Θεοδώρα Τζάκρη: Παραιτήθηκε από το κόμμα Κασσελάκη

«Σε όλα υπάρχει ένα όριο»

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Θεοδώρα Τζάκρη
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Την αποχώρησή της από το κόμμα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος, Θεοδώρα Τζάκρη, εξαπολύοντας σφοδρή κριτική κατά του προέδρου, Στέφανου Κασσελάκη.

Στη δήλωσή της κάνει λόγο για «προφανή δεξιά απόκλιση» της πολιτικής πορείας του κόμματος, εξηγώντας πως οι εξελίξεις την οδήγησαν στην απόφαση να παραιτηθεί τόσο από τη θέση της αντιπροέδρου όσο και από την κομματική της ιδιότητα.

Η βουλευτής υποστηρίζει ότι το εγχείρημα που ξεκίνησε ως ένα προοδευτικό κίνημα έχει πλέον απομακρυνθεί από τις αρχικές του αρχές. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δεν είχε συμφωνήσει ποτέ σε μια πολιτική πορεία που θα μετέτρεπε το κόμμα σε έναν αρχηγικό σχηματισμό, ο οποίος θα συνομιλεί –όπως υποστηρίζει– με πρόσωπα που εκφράζουν ακραίες δεξιές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Οι αιχμές της θεωρείται ότι συνδέονται με τη συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στη διαδικτυακή εκπομπή του Στέφανου Κασσελάκη. Λίγες ώρες πριν από την παραίτησή της, η Θεοδώρα Τζάκρη είχε δηλώσει σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι δεν είχε ενημερωθεί ούτε είχε ερωτηθεί για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και πως διαφωνούσε με αυτή.

Στη μακροσκελή ανακοίνωσή της τονίζει πως υπηρέτησε επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες τις ίδιες πολιτικές αρχές και αξίες, επισημαίνοντας ότι η πολιτική της διαδρομή ήταν πάντα προσανατολισμένη στον πατριωτικό σοσιαλισμό και στην αντίθεση απέναντι στη δεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό.

«Σε όλα όμως υπάρχει ένα όριο», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως υπάρχουν «κόκκινες γραμμές» που δεν μπορεί να ξεπεράσει κανείς χωρίς να αλλοιώσει την πολιτική του ταυτότητα και τις ιδρυτικές αρχές του κόμματος.

Η ίδια επισημαίνει ότι, παρά την προσπάθειά της να διατηρηθεί η εσωκομματική συνοχή, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Στέφανος Κασσελάκης «νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση», γεγονός που, όπως υποστηρίζει, την υποχρεώνει να αποχωρήσει.

Παράλληλα, ευχαριστεί τα μέλη και τους φίλους του κόμματος για την κοινή τους πορεία, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφασή της δεν στρέφεται απέναντί τους, αλλά αποτελεί επιλογή συνέπειας απέναντι στις πολιτικές της αρχές.

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η Θεοδώρα Τζάκρη αναφέρει ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες της Πέλλας και να υπερασπίζεται, όπως λέει, τις προοδευτικές αξίες.

Παράλληλα, δεν αποκαλύπτει τα επόμενα πολιτικά της βήματα, αν και το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει σενάρια που τη θέλουν να βρίσκεται κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Η ίδια περιορίζεται να δηλώσει ότι θα συνεχίσει τη δημόσια παρουσία της με γνώμονα, όπως αναφέρει, «τα αιτήματα της κοινωνίας» και τη δική της πολιτική αλήθεια.

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ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ
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