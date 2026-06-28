Γαλλία: Συντριβή αεροσκάφους με αλεξιπτωτιστές - 11 νεκροί

Τραγωδία στην Τομπλέν

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Γαλλία: Συντριβή Αεροσκάφους Με Αλεξιπτωτιστές - 11 Νεκροί
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συντριβή αεροσκάφους τύπου Pilatus στην πόλη Τομπλέν, Γαλλία, το πρωί της Κυριακής, με 11 νεκρούς.
  • Όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου και εκπαιδευτών αλεξιπτωτισμού, έχασαν τη ζωή τους.
  • Το αεροσκάφος χρησιμοποιούνταν για δοκιμαστικά άλματα αλεξιπτωτιστών.
  • Πιθανώς, τα θύματα ήταν ιδιώτες νοσηλευτές από τη Νανσί, αλλά η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί.
  • Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της συντριβής και ο υπουργός Εσωτερικών θα επισκεφθεί την περιοχή.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην πόλη Τομπλέν στα προάστια της Νανσί στη βορειοανατολική Γαλλία, όταν μικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν 11 άτομα συνετρίβη. 

Σύμφωνα με τον νομάρχη της περιοχής Μερτ-ε-Μοζέλ, Ιβ Σεγκί, όλοι οι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους. Το αεροσκάφος, τύπου Pilatus με γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούνταν για πτήσεις αλεξιπτωτιστών και μετέφερε ομάδα ατόμων που συμμετείχαν σε δοκιμαστικό άλμα με αλεξίπτωτο.

 

 

Σύμφωνα με την L'Est Républicain, μεταξύ των θυμάτων είναι ο έμπειρος πιλότος, πέντε εκπαιδευτές αλεξιπτωτισμού και πέντε εκπαιδευόμενοι.

Αναφέρεται επίσης ότι τρεις από τους επιβαίνοντες εκτινάχθηκαν από το αεροσκάφος κατά τη συντριβή.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα θύματα ενδέχεται να ήταν ιδιώτες νοσηλευτές από τη Νανσί, οι οποίοι συμμετείχαν σε πτήση γνωριμίας με το άθλημα της ελεύθερης πτώσης. Ωστόσο, ο νομάρχης δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την πληροφορία.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ ο δρόμος όπου συνετρίβη το αεροσκάφος αποκλείστηκε. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή το απόγευμα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας.

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