Φωτιά στα Σπάτα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα - Ήχησε το 112

Συναγερμός στην πυροσβεστική

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Πρώτη Δημοσίευση: 22.06.26, 15:13
Συναγερμός για τη φωτιά στα Σπάτα / Βίντεο Ερτ

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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά από φωτιά που ξέσπασε στα Σπάτα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή επεκτάθηκε γρήγορα.

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω 112 ζητώντας από τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα. 

Στο σημείο επιχείρησαν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ που κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες. 

 

 

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