Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά από φωτιά που ξέσπασε στα Σπάτα.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή επεκτάθηκε γρήγορα.
Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω 112 ζητώντας από τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα.
Στο σημείο επιχείρησαν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ που κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες.
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