Ισχυρά μελτέμια που θα φτάσουν στο Αιγαίο ακόμα και τα 8 μποφόρ είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Σάββατο, με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι σήμερα γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς σε 11 περιοχές σήμερα

Σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσίευσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα υπάρχει «κίτρινος συναγερμός» σε 11 περιοχές για εκδήλωση φωτιάς.

Αναλυτικά υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς σε αυτές τις περιοχές:

Αττική,

Βοιωτία

Αργολίδα,

Κορινθία

Λέσβο,

Χίο,

Ψαρά,

Σάμο,

Ικαρία,

Κάρπαθο,

Κάσο

Κρήτη

Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα στην Κάρυστο την Παρασκευή

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι ριπές των βορείων ανέμων που επικρατούσαν χθες Παρασκευή , ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα σε Παξιμάδα Καρύστου (107 χλμ/ώρα) και Μαριού Ρεθύμνου (101 χλμ/ώρα).

Παξιμάδια Καρύστου: 107

Μαριού Ρεθύμνου: 101

Σχινοκάψαλα Λασιθίδιου: 91

Πλακιάς Ρεθύμνου: 90

Πεντέλη Κορυφή: 88

Ανάφη: 88

Τήνος Πόρτο: 85

Αμπελικό Λέσβου: 82

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα όπου τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα οπότε πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρα μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.