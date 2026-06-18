Βροχές, τοπικές καταιγίδες και ισχυροί βοριάδες είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού την Πέμπτη. Αν και το κύμα αστάθειας που επηρέασε την Τετάρτη μεγάλο μέρος της χώρας αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν τοπικά, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα μελτέμια ενισχύονται στο Αιγαίο, φτάνοντας ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο καιρός ξεκινά με καλές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές μπόρες, σποραδικές καταιγίδες, αλλά και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται:

Στην Πελοπόννησο

Στην Κεντρική Στερεά Ελλάδα

Σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, τα φαινόμενα θα εξασθενούν προς το βράδυ, καθώς μειώνεται η θερμική ενέργεια που τροφοδοτεί την αστάθεια.

Καιρός: Προσοχή στις χαλαζοπτώσεις - Ενισχύονται τα μελτέμια

Ο μετεωρολόγος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον κίνδυνο χαλαζόπτωσης, καθώς οι έντονες ανοδικές κινήσεις αέρα και οι μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές στην ατμόσφαιρα ευνοούν τον σχηματισμό χαλαζιού.

Οι αγρότες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε καλλιέργειες.

Επίσης τόνισε ότι από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Οι ισχυρότερες εντάσεις θα καταγράφονται στα κεντρικά και νότια τμήματα του Αιγαίου.

Οι ισχυροί άνεμοι θα λειτουργούν ως φυσικό «κλιματιστικό» για τα ανατολικά τμήματα της χώρας, όμως παράλληλα αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη

Η θερμοκρασία σήμερα Πέμπτη παρουσιάζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες:

Ανατολική Ελλάδα και Αιγαίο: Από 30 έως 33 βαθμούς Κελσίου

Δυτική Ελλάδα: Από 33 έως 36 βαθμούς Κελσίου

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται:

Στη Δυτική Στερεά

Στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο

Στα νότια τμήματα της Κρήτης

Ο καιρός στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται κατά διαστήματα νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές, ωστόσο τα φαινόμενα αναμένεται να είναι περιορισμένα λόγω της ενίσχυσης των βορείων ανέμων.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού ο καιρός θα είναι πιο δροσερός λόγω της επίδρασης του μελτεμιού.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αργά το απόγευμα δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες κυρίως στα πιο εσωτερικά τμήματα του νομού.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου.