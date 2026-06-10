Καιρός: Καταιγίδες εξπρές σε λίγες ώρες – Πού θα βρέξει

Ανάσα δροσιάς από την ψυχρή διαταραχή που έρχεται από τη Βουλγαρία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναμένονται καταιγίδες και μπόρες στη Μακεδονία και Θράκη από το μεσημέρι, με ισχυρούς ανέμους και χαλάζι.
  • Η αστάθεια οφείλεται σε ψυχρές αέριες μάζες από τη Βουλγαρία και θα διαρκέσει έως το βράδυ.
  • Συνιστάται προσοχή στους κατοίκους των επηρεαζόμενων περιοχών για την προστασία οχημάτων και περιουσιών.
  • Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα παραμείνει καλός, χωρίς σημαντικά φαινόμενα.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.

Συνεχίζεται η αστάθεια, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για μια διαταραχή εξπρές που αναμένεται να επηρεάσει τον καιρό στη χώρα μας τις επόμενες ώρες. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, μπόρες και καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, οι οποίες θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και χαλάζι. 

Η αστάθεια που θα επικρατήσει σήμερα είναι αποτέλεσμα εισροής ψυχρότερων αερίων μαζών από τη Βουλγαρία. Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν αργά το μεσημέρι και να διατηρηθούν έως το βράδυ.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι καλός, χωρίς σημαντικά φαινόμενα. 

Στους κατοίκους της Μακεδονίας και της Θράκης συνιστάται να προστατεύσουν οχήματα και περιουσίες, ενώ οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί λόγω των ενδεχόμενων ισχυρών ανέμων και ολισθηρών δρόμων. Επιπλέον, η παρακολούθηση των τοπικών μετεωρολογικών δελτίων θα βοηθήσει στην καλύτερη προετοιμασία για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα.

Συνολικά, η αναμενόμενη αστάθεια τις επόμενες μέρες αποτελεί μια υπενθύμιση της μεταβλητότητας του καιρού την περίοδο αυτή, με πιθανές επιπτώσεις σε μετακινήσεις και καθημερινές δραστηριότητες, ιδίως στη βόρεια Ελλάδα.

O καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Mεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά, κυρίως της δυτικής Μακεδονίας. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 29, τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 11-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-06-2026

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία στα πελάγη τοπικά 6 και στο βόρειο Ιόνιο το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-06-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στην Κρήτη οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-06-2026

Στα βορειοανατολικά και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

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