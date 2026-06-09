«Χαλάει» ο καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Τι θα γίνει στην Αττική

«Ασταθής» όλη η εβδομάδα - Επιδεινώνεται η κατάσταση από Παρασκευή

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ασταθείς καιρικές συνθήκες με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά από την Παρασκευή.
  • Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή, φτάνοντας τους 27-28°C.
  • Σάββατο: Βροχές κυρίως το πρωί, με εξασθένηση των φαινομένων το απόγευμα.
  • Αττική: Πιθανές τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες.
  • Βελτίωση του καιρού από την Κυριακή με λίγη αστάθεια στα ορεινά.

«Ασταθείς» οι καιρικές συνθήκες κατά την τρέχουσα εβδομάδα με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ο καιρός επιδεινώνεται από την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο θα πέσει η θερμοκρασία. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ο καιρός των επόμενων ημερών σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου 

Τετάρτη: Αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα με μπόρες και καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία.

Πέμπτη: Περιορισμένη αστάθεια, κυρίως στα ορεινά με λίγες τοπικές μπόρες.

Παρασκευή: Σημαντική επιδείνωση του καιρού στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πιθανές τοπικές καταιγίδες και στην Αττική. Πτώση της θερμοκρασίας.

Σάββατο: Οι βροχές συνεχίζονται κυρίως το πρωί σε κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικά. Από το απόγευμα τα φαινόμενα εξασθενούν. Δροσερός καιρός, θερμοκρασίες κάτω από 30°C.

Κυριακή (15/6) και μετά: Βελτιωμένος καιρός με λίγη αστάθεια μόνο στα ορεινά της βορειοανατολικής χώρας.

Άνεμοι: Παρασκευή–Σάββατο ενισχυμένοι βοριάδες και Βαρδάρης έως 7 μποφόρ, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Θερμοκρασία: Έως Πέμπτη ζέστη (γύρω στους 33°C). Την Παρασκευή πέφτει στους 27–28°C και το Σάββατο παραμένει πιο δροσερός ο καιρός.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη 9/6

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά και την Εύβοια με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες σε όλα τα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τη βόρεια Εύβοια θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 τοπικά στη Θεσσαλία 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν στη Μακεδονία και τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-06-2026

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-06-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στα πελάγη πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.
 

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