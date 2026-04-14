Με καθυστερήσεις κατά τμήματα συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα. Σε πολλές περιπτώσεις οι οδηγοί πάνε σημειωτόν, αφού και σήμερα η κίνηση είναι μεγάλη.



Μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες, η κίνηση τουλάχιστον στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος της Πάχης στα Μέγαρα είναι αρκετά αυξημένη και τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Φαίνεται ότι πολλοί προτίμησαν να γυρίσουν σήμερα αλλά και αύριο από τις Πασχαλινές διακοπές τους.

Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου από το ύψος της Κινέττας μέχρι την Νέα Πέραμο αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών κατά τμήματα από το Δαφνί μέχρι το Χαϊδάρι, αλλά και στην κάθοδο του Κηφισού πριν από την Μεταμόρφωση έως περίπου στο ύψος του Περιστερίου.

Πάντως, η κίνηση σήμερα δεν θυμίζει σε τίποτα τη χθεσινή ταλαιπωρία με τις ουρές εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου να φτάνουν ακόμα και τα 50 χιλιόμετρα και εκατοντάδες οδηγοί παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητα τους για πολλές ώρες.

