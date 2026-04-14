Μενίδι: Δε θα ακρωτηριάσουν τον 14χρονο που τραυματίστηκε από κροτίδα

Σοβαρός τραυματισμός σημειώθηκε στο Μενίδι το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, όταν ένας 14χρονος τραυματίστηκε από έκρηξη κροτίδας στο χέρι του.

Αρχικά υπήρξαν φόβοι ότι θα χρειαστεί να γίνει ακρωτηριασμός του δαχτύλου του, ωστόσο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι γιατροί κατάφεραν να το σώσουν και δεν θα χρειαστεί τελικά ακρωτηριασμός.

Το περιστατικό συνέβη έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, όταν η κροτίδα εξερράγη ενώ βρισκόταν στο χέρι του ανηλίκου, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Ο 14χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα του, η κροτίδα δεν ήταν δική του, αλλά τη βρήκε κάτω στο έδαφος, κάτι που φαίνεται να εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

«Η κροτίδα είχε βουλώσει, η τάπα ήταν ανοιχτή. Το παιδί προσπάθησε να την κρατήσει και εκείνη την ώρα εξερράγη στα χέρια του», ανέφερε.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τόσο ο ανήλικος για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, όσο και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.