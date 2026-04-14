Μενίδι: Δε θα ακρωτηριάσουν τον 14χρονο που τραυματίστηκε από κροτίδα

«Δεν ήταν δικιά του η κροτίδα», λέει η μητέρα του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Χειρουργήθηκε ο 14χρονος που τραυματίστηκε από κροτίδα στο Μενίδι / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρός τραυματισμός σημειώθηκε στο Μενίδι το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, όταν ένας 14χρονος τραυματίστηκε από έκρηξη κροτίδας στο χέρι του.

Αρχικά υπήρξαν φόβοι ότι θα χρειαστεί να γίνει ακρωτηριασμός του δαχτύλου του, ωστόσο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι γιατροί κατάφεραν να το σώσουν και δεν θα χρειαστεί τελικά ακρωτηριασμός.

Μενίδι: Σοβαρός τραυματισμός 14χρονου από κροτίδα ανήμερα του Πάσχα

Το περιστατικό συνέβη έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, όταν η κροτίδα εξερράγη ενώ βρισκόταν στο χέρι του ανηλίκου, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Ο 14χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα του, η κροτίδα δεν ήταν δική του, αλλά τη βρήκε κάτω στο έδαφος, κάτι που φαίνεται να εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

«Η κροτίδα είχε βουλώσει, η τάπα ήταν ανοιχτή. Το παιδί προσπάθησε να την κρατήσει και εκείνη την ώρα εξερράγη στα χέρια του», ανέφερε.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τόσο ο ανήλικος για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, όσο και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΝΙΔΙ
 |
ΚΡΟΤΙΔΑ
 |
ΠΑΣΧΑ
 |
ΔΑΧΤΥΛΟ
 |
14ΧΡΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top