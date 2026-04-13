Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με τις ουρές σε βασικούς οδικούς άξονες να προκαλούν πολύωρες καθυστερήσεις και έντονη ταλαιπωρία.

Όπως μετέφεραν οι ανταποκριτές του Star, η κατάσταση είναι δύσκολη τόσο στην περιοχή των Μεγάρων όσο και στα Μάλγαρα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Ουρές δεκάδων χιλιομέτρων στην Αττική Οδό και τον Ισθμό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τμήμα από τον Ισθμό της Κορίνθου έως τα Μέγαρα σχηματίστηκε ουρά περίπου 30–32 χιλιομέτρων, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν για ώρες. Η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ η κατάσταση επιβαρύνεται όσο περνά η ώρα.

Επιστροφή εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών- Κορίνθου, Αθηνών-Λαμίας

Παρότι σε ορισμένα σημεία έχουν ανοίξει όλα τα ταμεία των διοδίων, η διέλευση γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση, με τους οδηγούς να δοκιμάζονται από την πολύωρη αναμονή.

Προβλήματα και στα διόδια – Κλειστό σημείο λόγω ανέμων

Επιπλέον δυσκολίες δημιουργεί και η διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα του οδικού δικτύου, καθώς λόγω ισχυρών ανέμων έχει κλείσει το σημείο της ζεύξης Ρίου–Αντιρρίου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την επιστροφή των εκδρομέων.

Συνωστισμός και στα Μάλγαρα – Καθυστερήσεις έως και δύο ώρες

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα διόδια Μαλγάρων, όπου έχει σχηματιστεί ουρά άνω των 4 χιλιομέτρων. Διαδρομή που υπό φυσιολογικές συνθήκες διαρκεί περίπου 30 λεπτά, φτάνει πλέον ακόμη και τις δύο ώρες.

Οι μπάρες των διοδίων άνοιξαν προσωρινά τρεις φορές μέσα στην ημέρα, ωστόσο μετά τις 18:00 δεν υπήρξε νέα αποσυμφόρηση, με αποτέλεσμα να ενταθεί η ταλαιπωρία των οδηγών.

Μαζική επιστροφή εκδρομέων και αυξημένα μέτρα της Τροχαίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο από τη Θεσσαλονίκη είχαν αναχωρήσει από τη Μεγάλη Πέμπτη περίπου 50.000 οχήματα, ενώ σήμερα καταγράφεται έντονη ροή επιστροφής από τα Μάλγαρα και τις γύρω περιοχές.

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, ωστόσο η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη και η κορύφωση της επιστροφής αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη ημέρα, καθώς αρκετοί εκδρομείς επιλέγουν να ταξιδέψουν αργότερα.

Οι αρχές συνιστούν υπομονή και προσεκτική οδήγηση, καθώς η επιστροφή των εκδρομέων έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά κύματα της περιόδου, με μεγάλες καθυστερήσεις σε όλο το εθνικό δίκτυο.